ETV Bharat / state

क्रिकेट के विवाद में शिक्षक ने सिपाही को उतारा मौत के घाट, सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर हुआ था विवाद - SOLDIER SHOT DEAD

कांस्टेबल अजय कुमार. फाइल फोटो ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 30, 2025 at 7:44 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 8:27 AM IST 2 Min Read

बागपत : खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सुनहेड़ा गांव में रविवार शाम यूपी पुलिस के सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले एक सरकारी शिक्षक पर लगा है. बताया जा रहा है कि क्रिकेट व व्हाट्सएप चैट के विवाद में सिपाही को इवनिंग वॉक के दौरान गोली मारी गई. सिपाही को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सिपाही मौजूदा समय सहारनपुर में तैनात था और वह छुट्टी पर घर आया था.



एएसपी एनपी सिंह के मुताबिक खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सुनहेड़ा गांव निवासी सिपाही अजय कुमार सहारनपुर में तैनात था. वह इन दिनों छुट्टियों पर गांव आया हुआ था. रविवार शाम अजय खाना खाने के बाद गांव के बाहर टहलने निकला था. इसी दौरान सरकारी अध्यापक मोहित आर्य का उससे विवाद हो गया और मोहित ने तमंचे से गोली मार दी. गोली लगने की बात सुनकर कर मौके पर पहुंचे परिजन अजय को इलाज के लिए सोनीपत ले गए, जहां उसकी मौत हो गई. एएसपी एनपी सिंह के अनुसार घटना के पीछे का कारण एक सप्ताह हुए क्रिकेट मैच बताया जा रहा है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से यह लोग आपस में गाली-गलौज कर रहे थे. इसी के चलते शिक्षक मोहित आर्य आक्रोश में था. मामले की गहराई से जांच करने के साथ परिवारीजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. आरोपी शिक्षक मोहित मौर्य घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

Last Updated : June 30, 2025 at 8:27 AM IST