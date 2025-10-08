ETV Bharat / state

सांड़ ने 6 लोगों को उठाकर पटका, एक की मौत; बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद काबू में आया खूंखार 'कालिया'

बागपत : सांड़ ने 6 लोगों को उठाकर पटक दिया. इससे एक ग्रामीण की मौत हो गई. ये घटनाएं पिछले एक सप्ताह में अलग-अलग दिनों में हुईं. बुधवार को ग्रामीणों ने सांड़ को घेरकर पकड़ लिया. इसके बावजूद सांड़ काबू में नहीं आ रहा था. पशु चिकित्सक ने सांड़ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया. इसके बाद उस पर नियंत्रण पाया जा सका. सांड़ को गौशाला में छोड़ा जाएगा.

बागपत के तेड़ा गांव समेत आसपास के कई गांवों में पिछले कई महीनों से एक काला सांड़ घूम रहा था. वह आए दिन लोगों पर हमले कर रहा था. वाहनों समेत अन्य पालतू मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा रहा था. इससे लोगों ने उसका नाम कालिया रख दिया था. ग्रामीणों ने बताया कि कालिया ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखा था. उसे देखकर लोग छिप जाया करते थे.

एक सप्ताह में 6 पर हमला : गांव के लोगों के अनुसार एक सप्ताह के अंदर उसने गांव तेड़ा के ही 6 लोगों को उठकर पटक दिया था. घटना में राकेश, अंकित, मोघा, रमेश प्रजापति, सिन्नू आदि गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसमें राकेश की मौत हो गई थी. ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग में इसकी शिकायत की थी. इसके बाद कई बार टीम आई, लेकिन तमाम प्रयासों को बावजूद कालिया पकड़ा नहीं जा रहा था.