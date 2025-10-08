ETV Bharat / state

सांड़ ने 6 लोगों को उठाकर पटका, एक की मौत; बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद काबू में आया खूंखार 'कालिया'

कई महीनों से दहशत में जी रहे थे बागपत के ग्रामीण, पशु चिकित्सा अधिकारी बोले- सांड़ को गौशाला में छोड़ा जाएगा.

कई महीनों बाद काबू में आया सांड़
कई महीनों बाद काबू में आया सांड़ (Photo Credit; local residents)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
बागपत : सांड़ ने 6 लोगों को उठाकर पटक दिया. इससे एक ग्रामीण की मौत हो गई. ये घटनाएं पिछले एक सप्ताह में अलग-अलग दिनों में हुईं. बुधवार को ग्रामीणों ने सांड़ को घेरकर पकड़ लिया. इसके बावजूद सांड़ काबू में नहीं आ रहा था. पशु चिकित्सक ने सांड़ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया. इसके बाद उस पर नियंत्रण पाया जा सका. सांड़ को गौशाला में छोड़ा जाएगा.

बागपत के तेड़ा गांव समेत आसपास के कई गांवों में पिछले कई महीनों से एक काला सांड़ घूम रहा था. वह आए दिन लोगों पर हमले कर रहा था. वाहनों समेत अन्य पालतू मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा रहा था. इससे लोगों ने उसका नाम कालिया रख दिया था. ग्रामीणों ने बताया कि कालिया ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखा था. उसे देखकर लोग छिप जाया करते थे.

एक सप्ताह में 6 पर हमला : गांव के लोगों के अनुसार एक सप्ताह के अंदर उसने गांव तेड़ा के ही 6 लोगों को उठकर पटक दिया था. घटना में राकेश, अंकित, मोघा, रमेश प्रजापति, सिन्नू आदि गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसमें राकेश की मौत हो गई थी. ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग में इसकी शिकायत की थी. इसके बाद कई बार टीम आई, लेकिन तमाम प्रयासों को बावजूद कालिया पकड़ा नहीं जा रहा था.

सांड़ को दिया गया बेहोशी की इंजेक्शन.
सांड़ को दिया गया बेहोशी की इंजेक्शन. (Photo Credit; local residents)

पशु चिकित्सक ने कालिया को किया बेहोश : इसके बाद ग्रामीणों ने खुद की कमान संभाल ली. बुधवार को रस्सी और लाठी-डंडे लेकर सांड़ को घेर लिया. काफी मशक्कत के बाद सांड़ को पकड़ लिया. इसके बावजूद सांड़ लोगों पर हमले करने की कोशिश कर रहा था. इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग को इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद एक पशु चिकित्सक गांव में पहुंचे. उन्होंने इंजेक्शन देकर कालिया को बेहोश कर दिया.

ग्रामीणों को मिली राहत : मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अक्षय बालियान ने बताया कि पहले भी दो बार टीम ने सांड़ को पकड़ने का प्रयास किया था लेकिन पकड़ा नहीं जा सका था. आज सांड़ को रेस्क्यू किया गया. उसे बिजवाडा गांव में बनी गौशाला में छोड़ा जाएगा. वहीं सांड़ के पकड़ जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. उनका कहना है कि कई महीने बाद वे बिना चिंता के खुले में घूम सकेंगे.

