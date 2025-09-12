ETV Bharat / state

नक्सल एनकाउंटर में निर्दोषों की ना जाए जान, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सरकार फेल : भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल एनकाउंटर और किसानों की समस्या को लेकर सरकार को घेरा है.

BAGHEL STATEMENT ON BJP
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सरकार फेल : भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नक्सल एनकाउंटर और बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा बयान दिया है.साथ ही साथ प्रदेश में फैल रहे नशे के कारोबार के लिए सीएम और डिप्टी सीएम को जिम्मेदार बताया है. इसके साथ ही धान खरीदी से पहले किसानों के पंजीयन को लेकर हो रही परेशानी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है.

नक्सली मोर्चे पर चेतावनी : गरियाबंद में नक्सली गतिविधियों पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता पर बघेल ने फोर्स की सराहना की है.साथ ही कहा कि ये अच्छी बात है कि नक्सलवाद कमजोर हो रहा है. लेकिन निर्दोष आदिवासियों की मौत नहीं होनी चाहिए. कई बार आदिवासियों की हत्या के बाद उन्हें नक्सली बता दिया जाता है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.


कानून-व्यवस्था पर गंभीर आरोप : भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है. प्रदेश का कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार की घटनाएं न हो रही हो. रायपुर में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अपने राजनांदगांव क्षेत्र में नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है.

लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सरकार फेल : भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब सरकार खुद स्वीकार करती है और अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ता है, इसका मतलब है कि अपराध सत्ता संरक्षण में फल-फूल रहा है. गृहमंत्री विष्णुदेव साय इस पर पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग


किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा : पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर सीधा हमला बोला.उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर नहीं है. पिछले साल खरीदे गए धान का निराकरण अब तक नहीं हुआ है. मिलों को दिए गए धान का चावल जमा नहीं हुआ है और बड़े पैमाने पर धान अभी भी संग्रहण केंद्रों में पड़ा है.

नया धान आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, सितंबर के अंत और अक्टूबर से बाली निकलने लगेगी.ऐसे में खरीदी प्रभावित होगी.किसानों का पंजीयन कई जगह नहीं हो रहा है. जिन किसानों की जमीन दो गांवों में है, उनका भी रजिस्ट्रेशन एक गांव में हो रहा है, दूसरे में नहीं. यह स्थिति बेहद चिंताजनक है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग


एसआईआर और चुनाव आयोग पर तीखा बयान : भूपेश बघेल ने एसआईआर (स्पेशल समरी रिविजन) को लेकर कहा कि ये काम विजय शर्मा को नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग को करना है.निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद निर्वाचन आयोग का "नट-बोल्ट ढीला" हो गया है. अगर ऐसा नहीं होता तो आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में शामिल करने से इंकार नहीं किया जाता. एसआईआर से जनता को सीधे-सीधे परेशानी हो रही है. गरीब महिलाएं मायके की वोटर लिस्ट कहां से लाएंगी? 20 साल पुराने वोट डालने के प्रमाण कौन देगा? यह जनता को प्रताड़ित करने वाला कदम है.


निगम नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया : रायपुर नगर निगम के संपत्ति कर नोटिस पर बघेल ने कहा कि ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है. सिर्फ मुझे नोटिस दिया गया है, जबकि अन्य सभी सरकारी आवासों में रहने वाले नेता और अधिकारी इससे बाहर क्यों रखे गए? सरकार और निगम की नीयत साफ नहीं है.

नेपाल में हिंसा और Gen-Z आंदोलन, सरगुजा के पांच युवा काठमांडू में फंसे, सुरक्षित वापसी की पहल जारी

खुले में मांस मछली बेचने का विरोध, विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की मांग

किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री को आबकारी विभाग देने की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

INNOCENT LIVES SHOULD NOT BE LOSTGOVERNMENT FAILEDभूपेश बघेलनक्सल एनकाउंटरBAGHEL STATEMENT ON BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.