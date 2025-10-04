ETV Bharat / state

बागेश्वरधाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमंत कथा आज से

रायपुर में 8 अक्टूबर तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रीमंत हनुमंत कथा सुनाएंगे.

Shrimant Hanuman Katha
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 7:29 AM IST

Updated : October 4, 2025 at 7:39 AM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी उत्सव मैदान में आज से 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है. श्रीमंत हनुमंत कथा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है. श्रीमंत हनुमंत कथा का वाचन बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करेंगे.

शनिवार सुबह 10 बजे नियमित विमान से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री राजधानी रायपुर के विवेकानंद टर्मिनल पर उतरेंगे. युवा समाजसेवी बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे.

Shrimant Hanuman Katha
भक्तों के लिए रोजाना रात्रि 9 और सुबह 10 बजे भोजन भंडारा की व्यवस्था (ETV Bharat Chhattisgarh)

श्रीमंत हनुमंत कथा 5 दिन चलेगी: माना एयरपोर्ट से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कार में सवार होकर भारत माता चौक पहुंचेंगे. सर्वसमाज के लोगों के साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के सदस्यों, सामाजिक व धार्मिक संगठन के सदस्य फूलों की वर्षा कर बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करेंगे. कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी, पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ऑफिशियल चैनल के अलावा बसंत अग्रवाल के ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट्स पर प्रसारित किया जाएगा. मुख्य यजमान के रुप में माधुरी-लरूखी प्रसाद अग्रवाल, अनिता-चंदन अग्रवाल व ऋतु-बसंत अग्रवाल उपस्थित रहेंगे.

समाजसेवी बसंत अग्रवाल ने कथा सुनने आने वाले लोगों से बाइक का उपयोग कर कार्यक्रम स्थल आने की अपील की है. ताकि ट्रैफिक में कोई परेशानी ना हो. हालांकि कार पार्किंग की भी व्यवस्था समिति की तरफ से की गई है. साइंस कॉलेज मैदान, कोटा मैदान, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी स्थित मैदान में कार व बाइक के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था है जहां वे पार्किंग कर सकते है.

Bageshwardham Dhirendra Krishna Shastri
रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी उत्सव मैदान में बागेश्वर धाम की कथा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था: बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए 4 से 8 अक्टूबर तक नि:शुल्क 200 ई-रिक्शा चलाया जाएगा. जो कहीं से भी कथा स्थल तक आ और जा सकते है.

सुबह शाम नि:शुल्क भंडारा: भक्तों के लिए रोजाना रात 9 और सुबह 10 बजे भोजन भंडारा की व्यवस्था समाजसेवी बसंत अग्रवाल और पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन की तरफ से नि:शुल्क किया गया है.

पंडाल स्थल में पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था होगी. क्योंकि लाखों भक्तों के बैठने की व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है. भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सकें इसके लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस उनकी पूरी मदद करेगा.

कथा सुनने पहुंचेगी साय कैबिनेट: बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह व उनकी धर्मपत्नी वीणा सिंह, मंत्रिमंडल के सहयोगी, रायपुर के चारों विधायक सहित निगम, मंडल के सदस्य, नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर सहित कई लोग शामिल होंगे.

October 4, 2025

