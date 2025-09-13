ETV Bharat / state

'अलर्ट रहने की जरूरत', गयाजी पहुंचते ही बाबा बागेश्वर ने क्यों दी PM मोदी को नसीहत, जानें

बाबा बागेश्वर ने नेपाल में पीएम मोदी की जय-जयकार को अभूतपूर्व बताते हुए कहा हमें अपने देश के लिए चिंतित रहना चाहिए.

dhirendra krishna shastri
बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
गया: शनिवार (13 सितंबर) को बिहार के गयाजी बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर पहुंचे हैं. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विशेष विमान से दोपहर करीब 12 बजे गया हवाई अड्डे पर उतरे. इसके बाद बोधगया के लिए रवाना हो गए.

गया जी पहुंचे बाबा बागेश्वर: बोधगया में स्थित होटल में ही बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम है, जहां त्रिपिंडी श्राद्ध और भागवत कथा सीमित भक्तों के बीच ही करेंगे. गया एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच बोधगया के संबोधि रिजॉर्ट ले जाया गया, जहां अगले कई दिनों तक वे प्रवास करेंगे.

बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान (ETV Bharat)

'नेपाल में PM मोदी का जयघोष अभूतपूर्व': बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने कहा कि नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयघोष अभूतपूर्व है. नेपाल पड़ोसी देशों में से एक है. पड़ोसी देशों से अपने लिए भी चिंतित होने की जरूरत है. अपने देश की स्थिति के प्रति अलर्ट रहना चाहिए. सामाजिक समरसता ही देश को बचाने का काम करता है. हमारी सनातनी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की रही है.

'शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त होनी चाहिए': पंडित आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, लेकिन यहां शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए. यहां दारु सस्ती है और दवा महंगी है. इस पर विचार किया, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है.

dhirendra krishna shastri
गयाजी पहुंचे बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

'भारत हिंदू राष्ट्र हो': आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे गयाजी को पहुंचे हैं. यह पावन नगरी है. बागेश्वर धाम यहां भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने आया है. भारत हिंदू राष्ट्र हो. अभी भारत अघोषित रूप से विचारों में हिंदू राष्ट्र है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु की राह पर भी है.

dhirendra krishna shastri
कई दिनों तक गयाजी में प्रवास (ETV Bharat)

"अभी कथा वाचन यहां करेंगे, तो इस पर राजनीति होगी. कहा जाएगा कि चुनावी एजेंडा है. चुनाव के बाद गया जी में कथा वाचन करेंगे. गया जी बहुत बड़ी सनातनी धरती है और मोक्ष भूमि है."- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

dhirendra krishna shastri
बाबा बागेश्वर से मिलता बच्चा (ETV Bharat)

7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो इसके लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे. दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा होगी. उसके लिए भगवान विष्णु के चरणों में आशीर्वाद लेने आए हैं. गयाजी भगवान बुद्ध और विष्णु की नगरी है. गयाजी सनातनी धर्म का बहुत बड़ा संगम है.

