ETV Bharat / state

हमारे यहां भी बागेश्वर धाम मठ बनाएं, युगांडा की पीएम ने पं. धीरेंद्र शास्त्री के कार्यों को सराहा - PANDIT DHIRENDRA SHASTRI

युगांडा के संसद परिसर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वहां की प्रधानमंत्री रोबिना नब्बान्जा से की भेंट. पीएम बोलीं- यहां बागेश्वर धाम का मठ बनाएं.

DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा की प्रधानमंत्री को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पुस्तक भेंट की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 9:28 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 9:34 PM IST

2 Min Read

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस समय अफ्रीका की यात्रा पर हैं. वहां उन्होंने युगांडा रहने वाले प्रवासी भारतीयों को हनुमत कथा सुनाई. वहीं युगांडा की प्रधानमंत्री रोबिना नब्बान्जा ने बाबा बागेशवर से मुलाकात के दौरान वहां बागेश्वर धाम मठ बनाने की इच्छा जाहिर की.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने युगांडा की प्रधानमंत्री को बागेश्वर धाम आने का दिया निमंत्रण

युगांडा की प्रधानमंत्री ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से आग्रह किया कि युगांडा की उन्नति और उत्थान के लिए यहां बागेश्वर सनातन मठ बनाएं. प्रधानमंत्री ने बागेश्वर महाराज द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना की. धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया.

DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा की पीएम रोबिना नब्बांजा से मिले बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री को बताया गया कि गरीब बेटियों के लिए बागेश्वर धाम से विवाह की व्यवस्था की जाती है. हर रोज हजारों लोगों के लिए अन्नपूर्णा चल रही है. जरूरतमंद मरीजों के लिए कैंसर अस्पताल जैसे संकल्प आगे बढ़ाये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने युगांडा की बेहतरी के लिए बालाजी सरकार का आशीर्वाद मांगा और अपनी अर्जी लगाई. इसके साथ ही उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से युगांडा में बागेश्वर धाम मठ बनाने के लिए भी आमंत्रित किया. इस अवसर पर उद्योगपति डॉ सुधीर रूपरेला, भारतीय समुदाय के अध्यक्ष परेश मेहता, पूर्व सांसद संजय तन्ना, दीपक दोराता, राजस्थानी एसोसिएशन उपस्थित रहे.

DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)
DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

विश्व शांति के लिए भारतीय जीवन शैली और सनातन का मार्ग सर्वश्रेष्ठ: बागेश्वर महाराज

युगांडा की प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "एक सनातनी ही संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानकर उसके कल्याण की कामना करता है. हमें ऐसी महान संस्कृति को समझने और अपनाने की जरूरत है.विश्व शांति के लिए भारतीय जीवन शैली और सनातन का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. आज दुनिया के तमाम लोग सनातन संस्कृति को जानने और इसको जीने का प्रयास कर रहे हैं. समूचे विश्व में जो लोग मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं बागेश्वर धाम उन सब के प्रति सम्मान रखता है. "

DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)
DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पीएम को पुस्तक भेंट की (ETV Bharat)

जिन-जिन देशों में सनातनी रहते हैं, वहां जाकर हनुमंत कथा का पाठ करेंगे बाबा बागेश्वर

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरा संकल्प है कि जिन-जिन देशों में सनातनी रहते हैं, उन देशों में जाकर हनुमंत कथा का पाठ का पाठ करेंगे. और वहां के सनातनियों को हनुमंत कथा का रसपान करवाएंगे, यह निरंतर चलता रहेगा.

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस समय अफ्रीका की यात्रा पर हैं. वहां उन्होंने युगांडा रहने वाले प्रवासी भारतीयों को हनुमत कथा सुनाई. वहीं युगांडा की प्रधानमंत्री रोबिना नब्बान्जा ने बाबा बागेशवर से मुलाकात के दौरान वहां बागेश्वर धाम मठ बनाने की इच्छा जाहिर की.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने युगांडा की प्रधानमंत्री को बागेश्वर धाम आने का दिया निमंत्रण

युगांडा की प्रधानमंत्री ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से आग्रह किया कि युगांडा की उन्नति और उत्थान के लिए यहां बागेश्वर सनातन मठ बनाएं. प्रधानमंत्री ने बागेश्वर महाराज द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना की. धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया.

DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा की पीएम रोबिना नब्बांजा से मिले बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री को बताया गया कि गरीब बेटियों के लिए बागेश्वर धाम से विवाह की व्यवस्था की जाती है. हर रोज हजारों लोगों के लिए अन्नपूर्णा चल रही है. जरूरतमंद मरीजों के लिए कैंसर अस्पताल जैसे संकल्प आगे बढ़ाये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने युगांडा की बेहतरी के लिए बालाजी सरकार का आशीर्वाद मांगा और अपनी अर्जी लगाई. इसके साथ ही उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से युगांडा में बागेश्वर धाम मठ बनाने के लिए भी आमंत्रित किया. इस अवसर पर उद्योगपति डॉ सुधीर रूपरेला, भारतीय समुदाय के अध्यक्ष परेश मेहता, पूर्व सांसद संजय तन्ना, दीपक दोराता, राजस्थानी एसोसिएशन उपस्थित रहे.

DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)
DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

विश्व शांति के लिए भारतीय जीवन शैली और सनातन का मार्ग सर्वश्रेष्ठ: बागेश्वर महाराज

युगांडा की प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "एक सनातनी ही संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानकर उसके कल्याण की कामना करता है. हमें ऐसी महान संस्कृति को समझने और अपनाने की जरूरत है.विश्व शांति के लिए भारतीय जीवन शैली और सनातन का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. आज दुनिया के तमाम लोग सनातन संस्कृति को जानने और इसको जीने का प्रयास कर रहे हैं. समूचे विश्व में जो लोग मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं बागेश्वर धाम उन सब के प्रति सम्मान रखता है. "

DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)
DHIRENDRA SHASTRI met uganda pm
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पीएम को पुस्तक भेंट की (ETV Bharat)

जिन-जिन देशों में सनातनी रहते हैं, वहां जाकर हनुमंत कथा का पाठ करेंगे बाबा बागेश्वर

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरा संकल्प है कि जिन-जिन देशों में सनातनी रहते हैं, उन देशों में जाकर हनुमंत कथा का पाठ का पाठ करेंगे. और वहां के सनातनियों को हनुमंत कथा का रसपान करवाएंगे, यह निरंतर चलता रहेगा.

Last Updated : August 19, 2025 at 9:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI MET UGANDA PMBAGESHWAR BABA UGANDA VISITBABA BAGESHWAR NEWSUGANDA PM ROBINA NABBANJAPANDIT DHIRENDRA SHASTRI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों को मिली छुट्टी, तेल मालिश कराकर होंगे तरोताजा

चोर के लिए देव दूत बनी पुलिस, जान बचाने के लिए कंधे पर रख 1 KM दौड़ा थाना प्रभारी

मुर्गा-बकरा खाने के लिए नहीं भेजा गया, डिंडौरी कलेक्टर पर भड़के MLA ओमप्रकाश धुर्वे

यूट्यूब से चोरी की ट्रेनिंग, साफ कर दिया बैंक अधिकारी का घर, पकड़े जाने पर अजब खुलासे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.