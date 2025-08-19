छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस समय अफ्रीका की यात्रा पर हैं. वहां उन्होंने युगांडा रहने वाले प्रवासी भारतीयों को हनुमत कथा सुनाई. वहीं युगांडा की प्रधानमंत्री रोबिना नब्बान्जा ने बाबा बागेशवर से मुलाकात के दौरान वहां बागेश्वर धाम मठ बनाने की इच्छा जाहिर की.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने युगांडा की प्रधानमंत्री को बागेश्वर धाम आने का दिया निमंत्रण

युगांडा की प्रधानमंत्री ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से आग्रह किया कि युगांडा की उन्नति और उत्थान के लिए यहां बागेश्वर सनातन मठ बनाएं. प्रधानमंत्री ने बागेश्वर महाराज द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना की. धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया.

युगांडा की पीएम रोबिना नब्बांजा से मिले बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री को बताया गया कि गरीब बेटियों के लिए बागेश्वर धाम से विवाह की व्यवस्था की जाती है. हर रोज हजारों लोगों के लिए अन्नपूर्णा चल रही है. जरूरतमंद मरीजों के लिए कैंसर अस्पताल जैसे संकल्प आगे बढ़ाये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने युगांडा की बेहतरी के लिए बालाजी सरकार का आशीर्वाद मांगा और अपनी अर्जी लगाई. इसके साथ ही उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से युगांडा में बागेश्वर धाम मठ बनाने के लिए भी आमंत्रित किया. इस अवसर पर उद्योगपति डॉ सुधीर रूपरेला, भारतीय समुदाय के अध्यक्ष परेश मेहता, पूर्व सांसद संजय तन्ना, दीपक दोराता, राजस्थानी एसोसिएशन उपस्थित रहे.

युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

विश्व शांति के लिए भारतीय जीवन शैली और सनातन का मार्ग सर्वश्रेष्ठ: बागेश्वर महाराज

युगांडा की प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "एक सनातनी ही संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानकर उसके कल्याण की कामना करता है. हमें ऐसी महान संस्कृति को समझने और अपनाने की जरूरत है.विश्व शांति के लिए भारतीय जीवन शैली और सनातन का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. आज दुनिया के तमाम लोग सनातन संस्कृति को जानने और इसको जीने का प्रयास कर रहे हैं. समूचे विश्व में जो लोग मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं बागेश्वर धाम उन सब के प्रति सम्मान रखता है. "

युगांडा में मेहमानों से मिलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पीएम को पुस्तक भेंट की (ETV Bharat)

जिन-जिन देशों में सनातनी रहते हैं, वहां जाकर हनुमंत कथा का पाठ करेंगे बाबा बागेश्वर

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरा संकल्प है कि जिन-जिन देशों में सनातनी रहते हैं, उन देशों में जाकर हनुमंत कथा का पाठ का पाठ करेंगे. और वहां के सनातनियों को हनुमंत कथा का रसपान करवाएंगे, यह निरंतर चलता रहेगा.