बाबा बागेश्वर ने बताया- कैसा जीवनसाथी चुनें, कैसा हो पति-पत्नी का रिश्ता - BAGESHWAR DHIRENDRA SHASTRI

घरेलू कलह और पति-पत्नी के बीच घटने वाली गंभीर घटनाओं को लेकर बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चिंतित. युवाओं की दी नेक सलाह.

Bageshwar Dhirendra Shastri
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र शास्त्री (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read

छतरपुर: देश के जाने माने कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर पति-पत्नी के बिगड़ते रिश्तों पर चिंता जताई है. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया "पति-पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और रिश्ता मजबूत कैसे होगा." उन्होंने बताया "आज के दौर में कैसा जीवनसाथी चुनना चाहिए. आज लोग सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि समझदारी लंबे रिश्तों का आधार है. समझदार साथी चुनने से जीवन का सफर लंबा और सुखद होगा."

वर्तमान में घट रही घटनाओं पर चिंता जाहिर की

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है "वर्तमान में कैसी-कैसी खबरें सामने आ रही हैं. आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है. पति-पत्नी के बीच का रिश्ता भरोसे का होता है लेकिन ये भरोसा खत्म हो रहा है. विवाह के समय सात जन्मों तक साथ निभाने के वचन लिए जाते हैं, लेकिन आज ये वचन कहीं खो गए हैं. आजकल लोग सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि समझदारी की अहमियत कम हो गई है."

कैसा जीवनसाथी चुनें, कैसा हो पति-पत्नी का रिश्ता (ETV BHARAT)

केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं

धीरेन्द्र शास्त्री ने समझाया "सुंदरता जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. यदि कोई व्यक्ति समझदार हो तो वह जीवन के सफर को लंबा और मजबूत बना सकता है. सिर्फ सुंदरता के आधार पर रिश्ता बनाया जाए तो वह रिश्ता कुछ समय बाद टूट सकता है. इसलिए जीवनसाथी चुनते समय केवल सुंदरता को न देखें."

सामाजिक कुरीतियों पर खुलकर बयान

उल्लेखनीय है कि बाबा बागेश्वर हिंदू-सनातन के मुद्दों के साथ ही सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी लगातार बयान देते हैं. उनकी कथा में भी समाज में घट रही घटनाओं और उनसे सबक लेने की नसीहत दी जाती है. संस्कारवान लोग ही समाज और देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं.

