ETV Bharat / state

बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री चले सात समंदर पार, चिंतित बाबा 23 दिन बिताएंगे विदेश में - DHIRENDRA SHASTRI FOREIGN TRIP

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री फिर चले सात समंदर पार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 3, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:17 AM IST 2 Min Read

छतरपुर : जाने माने कथावाचक पं. धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं. यात्रा पर जाने से पहले बाबा बागेश्वर ने एक वीडियो जारी कर विदेश में रहने वाले भक्तों और आयोजकों को कड़ी नसीहत दे डाली. इसमें कहा गया "ये विदेश यात्रा व्यपारिक नहीं धार्मिक है." आयोजन के नाम पर वसूली, मिलवाने के नाम पर लेनदेन, आरती के नाम पर लेनदेन करने वालों को चेतवानी देकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात कही. 3 देशों की यात्रा के दौरान 23 दिन बिताएंगे विदेश में रहकर सनातन संस्कृति या आयोजन को बदनाम करने वालों को चेतावनी देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा "कुछ लोग धाम को बदनाम करते हैं. भक्तों को गुमराह करके पैसा लेते हैं तो सावधान हो जाएं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी." बता दें कि बाबा बागेश्वर 3 जून से 26 जून तक ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं. कथा के माध्यम से विदेश में रह रहे हिंदुओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए ये यात्रा हो रही है. इसके साथ ही सनातन को बढ़ावा, भारतीय परंपराओं को बढ़ाने, भारत का मान बढ़ाना ही यात्रा का उद्देश्य है. बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

Last Updated : June 3, 2025 at 11:17 AM IST