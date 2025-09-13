ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर ने जल रही चिताओं के सामने बैठकर किया अनुष्ठान, संत प्रेमानंद के शिष्य से की मुलाकात

बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बाबा बागेश्वर. ( Photo Credit; Bageshwar Dham Facebook Wall )

बनारस की गलियो में बाबा बागेश्वर. (Photo Credit; Bageshwar Dham Facebook Wall)

धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ समय सांसद मनोज तिवारी के वाराणसी स्थित आवास पर भी बिताया. उन्होंने बनारस की जिंदगी को बखूबी जीया. खास बात यह कि सतुआ बाबा आश्रम में ही वृंदावन के प्रसिद्ध संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य और पूर्व रेसलर वीर महान के साथ ही अन्य शिष्यों से उन्होंने मुलाकात की.

सतुआ बाबा के आश्रम की छत पर बैटकर अनुष्ठान करते बाबा बागेश्वर. (Photo Credit; Bageshwar Dham Facebook Wall)

वाराणसी: बागेश्वर धाम आचार्य धीरेंद्र शास्त्री शनिवार को वाराणसी में थे. दोपहर बाद वह वाराणसी से गया के लिए प्रस्थान कर गए. धीरेंद्र शास्त्री दो दिनों तक रहेंगे काशी में रहे. यहां मणिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा के आश्रम की छत पर उन्होंने जल रही चिताओं के सामने बैठकर अनुष्ठान भी किया.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने पहले ही बताया था कि वह 2010 से हर वर्ष एक रात्रि काशी में बिताते हैं और मणिकर्णिका घाट पर ही बैठते हैं. इसके पहले पिछले साल भी वह काशी में जलती चिताओं के सामने बैठकर अनुष्ठान कर चुके हैं. इस बार भी उन्होंने अपने गुरु दादा की याद में पूजन पाठ किया है.

बनारस की गलियो में बाबा बागेश्वर. (Photo Credit; Bageshwar Dham Facebook Wall)

उनका कहना है कि उनके दादा गुरु ने काशी के इसी स्थान पर अपना शरीर त्यागा था. इस वजह से उन्हें इस स्थान से बेहद ऊर्जा मिलती है. जिसके कारण वह हर वर्ष एक रात्रि बिताने के लिए काशी के मणिकर्णिका घाट जरूर पहुंचते हैं.

संत प्रेमानंद के शिष्य से मिलते बाबा बागेश्वर. (Photo Credit; Bageshwar Dham Facebook Wall)

बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के बाद एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत की. साथ ही देश के कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी. मीडिया से बातचीत में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रार्थना की है.

बनारस की गलियों में बाबा बागेश्वर. (Photo Credit; Bageshwar Dham Facebook Wall)

साथ ही 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक प्रस्तावित पदयात्रा के बाबत जानकारी साझा की. साथ काशीवासियों से पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया. बाबा बागेश्वर ने कहा कि आयोजनों व पद यात्राओं से वैचारिक क्रांति होगी. विचारों के परिवर्तन से भारत के हिंदू राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करेगा.

सतुआ बाबा के आश्रम में संत प्रेमानंद के शिष्यों से मिलते बाबा बागेश्वर. (Photo Credit; Bageshwar Dham Facebook Wall)

यह भी पढ़ें: यूपी के इस मैदान पर कभी भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ था कड़ा मुकाबला, आज है धोबी घाट