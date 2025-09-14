ETV Bharat / state

'दुनिया में हिंदुओं को घटाने की साजिश, नेपाल में स्थापित हो राजसत्ता': धीरेंद्र शास्त्री क बयान

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बनारस में अपने गुरु को दी श्रद्धांजलि, विश्व में हिंदुओं की स्थिति को लेकर दिया बयान.

BAGESHWAR BABA STATEMENT
बनारस में हवन पूजा करते धीरेंद्र शास्त्री (BAGESHWAR BABA X Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर/बनारस: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस पहुंचे. यहां बागेश्वर बाबा ने अपने दादा गुरु के शवदाह स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. वहीं विश्व में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बयान दिया. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा विश्व में जहां-जहां हिंदू रहते हैं, उनके विरोधी सक्रिय हैं. उनका प्रतिशत घटना की कोशिश कर रहे हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति के बारे में भी बताया.

दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे पदयात्रा

देश-दुनिया में सनातन का परचम लहराने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वे दिल्ली से वृंदावन तक 7 से 16 नंवबर तक पदयात्रा करेंगे. इस पदयात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री लोगों को जोड़ने और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की अपील करेंगे. साथ ही देश के कई साधु-संतों के साथ देशवासियों को पदयात्रा के लिए आमंत्रित करेंगे. हिंदुओं को जोड़ने, जातपात और भेदभाव खत्म करने की बात करेंगे.

धीरेंद्र शास्त्री का बयान (ETV Bharat)

विश्व में हिंदुओं का प्रतिशत घटाने की कोशिश

वहीं पदयात्रा से पहले धीरेंद्र शास्त्री बनारस पहुंचे. जहां अपने दादागुरु के शवदाह स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी. रात भर बनारस के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर हवन-पूजन किया. बाबा बागेश्वर ने गंगा स्नान किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि "पूरे विश्व में जहां-जहां हिंदू रहते हैं, उनके विरोधी सक्रिय हैं. उनका प्रतिशत घटाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हिंदू आबादी पहले 22 प्रतिशत थी, जो अब घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गई है.

नेपाल में फिर से स्थापित हो राजसत्ता

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में साधु-संत और देशहित में सोचने वाले लोग प्रखरता से आगे आ रहे हैं. बाबा ने नेपाल में पुन: राजसत्ता स्थापित हो और नेपाल पुन: हिंदू राष्ट्र बने, यह भी कहा. इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार स्थित गया के लिए निकल गए. बिहार के गया में धीरेंद्र शास्त्री पितृ पक्ष के पावन दिन में पितृ दोष निवारणार्थ के लिए प्रवचन करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BAGESHWAR BABA DHIRENDRA SHASTRIBAGESHWAR BABA TRIBUTE GURU BANARASHINDU REDUCED IN PAKISTANDHIRENDRA SHASTRI PADYATRABAGESHWAR BABA STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ट्रंप के टैरिफ का भोपाल में अनोखा विरोध, अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं, सड़क पर सजी पंगत

होलकर राजाओं की भव्य समाधियां, महलनुमा खूबसूरत छतरियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक, झलकता है वैभव

ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही कवयित्री स्नेहा, मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.