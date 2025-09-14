ETV Bharat / state

'दुनिया में हिंदुओं को घटाने की साजिश, नेपाल में स्थापित हो राजसत्ता': धीरेंद्र शास्त्री क बयान

छतरपुर/बनारस: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस पहुंचे. यहां बागेश्वर बाबा ने अपने दादा गुरु के शवदाह स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. वहीं विश्व में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बयान दिया. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा विश्व में जहां-जहां हिंदू रहते हैं, उनके विरोधी सक्रिय हैं. उनका प्रतिशत घटना की कोशिश कर रहे हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति के बारे में भी बताया.

देश-दुनिया में सनातन का परचम लहराने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वे दिल्ली से वृंदावन तक 7 से 16 नंवबर तक पदयात्रा करेंगे. इस पदयात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री लोगों को जोड़ने और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की अपील करेंगे. साथ ही देश के कई साधु-संतों के साथ देशवासियों को पदयात्रा के लिए आमंत्रित करेंगे. हिंदुओं को जोड़ने, जातपात और भेदभाव खत्म करने की बात करेंगे.

धीरेंद्र शास्त्री का बयान (ETV Bharat)

विश्व में हिंदुओं का प्रतिशत घटाने की कोशिश

वहीं पदयात्रा से पहले धीरेंद्र शास्त्री बनारस पहुंचे. जहां अपने दादागुरु के शवदाह स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी. रात भर बनारस के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर हवन-पूजन किया. बाबा बागेश्वर ने गंगा स्नान किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि "पूरे विश्व में जहां-जहां हिंदू रहते हैं, उनके विरोधी सक्रिय हैं. उनका प्रतिशत घटाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हिंदू आबादी पहले 22 प्रतिशत थी, जो अब घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गई है.

नेपाल में फिर से स्थापित हो राजसत्ता

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में साधु-संत और देशहित में सोचने वाले लोग प्रखरता से आगे आ रहे हैं. बाबा ने नेपाल में पुन: राजसत्ता स्थापित हो और नेपाल पुन: हिंदू राष्ट्र बने, यह भी कहा. इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार स्थित गया के लिए निकल गए. बिहार के गया में धीरेंद्र शास्त्री पितृ पक्ष के पावन दिन में पितृ दोष निवारणार्थ के लिए प्रवचन करेंगे.