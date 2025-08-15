ETV Bharat / state

बागेश्वर बाबा युगांडा रवाना, कंपाला में कथा सुनाएंगे धीरेंद्र शास्त्री - BAGESHWAR BABA UGANDA TOUR

पंडित धीरेंद्र शास्त्री 5 दिवसीय युगांडा यात्रा के लिए रवाना, इंग्लैंड, दुबई, ओमान, न्यूजीलैंड और फिजी सहित छह देशों में इस वर्ष की कथा.

BAGESHWAR BABA UGANDA TOUR
युगांडा के कंपाला में हनुमंत कथा सुनाएंगे धीरेंद्र शास्त्री (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read

छतरपुर : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री युगांडा के लिए रवाना हो गए हैं. मंगलवार को बागेश्वर बालाजी के दर्शन और दिव्य दरबार के बाद वे इस वर्ष की अंतिम व सातवीं विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए. वे युगांडा के सबसे बड़े शहर कंपाला में 15 से 17 अगस्त तक रहेंगे. यहां बाबा बागेश्वर की तीन दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है.

बागेश्वर बालाजी के दर्शन और दिव्य दरबार के बाद रवाना हुए धीरेंद्र शास्त्री (Etv Bharat)

गौरतलब है कि पिछले दो महीनों से बागेश्वर महाराज लगातार विदेश यात्राओं पर हैं. इससे पहले वे इंग्लैंड, दुबई, ओमान, न्यूजीलैंड और फिजी सहित छह देशों में जाकर वहां के प्रवासी हिंदू सनातनियों को श्री हनुमंत कथा और आशीर्वचन का लाभ दे चुके हैं.

युगांडा के कंपाला में हनुमंत कथा

युगांडा प्रवास के दौरान कंपाला शहर में तीन दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसमें वहां निवासरत सनातनी समाज और अन्य श्रद्धालु भाग लेंगे. महाराज का संकल्प है कि दुनिया के जिन भी देशों में हिंदू सनातनी रहते हैं, वहां जाकर कथा और आशीर्वचन से उन्हें आध्यात्मिक रसपान कराएं.

यह भी पढ़ें - बाबा बागेश्वर ने बताया- कैसा जीवनसाथी चुनें, कैसा हो पति-पत्नी का रिश्ता

युगांडा से लौटकर, मुंबई और चेन्नई में कथा

युगांडा से लौटने के बाद धीरेंद्र शास्त्री 20 से 24 अगस्त तक बागेश्वर धाम में रहेंगे. इसके बाद वे 25 से 28 अगस्त तक मुंबई के सनातन मठ में और 29 से 31 अगस्त तक चेन्नई में हनुमंत कथा करेंगे.

यह भी पढ़ें- विंटेज कार से बुलेट तक बाबा बागेश्वर का जलवा, अदाएं देख दिल हारे भक्त

छतरपुर : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री युगांडा के लिए रवाना हो गए हैं. मंगलवार को बागेश्वर बालाजी के दर्शन और दिव्य दरबार के बाद वे इस वर्ष की अंतिम व सातवीं विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए. वे युगांडा के सबसे बड़े शहर कंपाला में 15 से 17 अगस्त तक रहेंगे. यहां बाबा बागेश्वर की तीन दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है.

बागेश्वर बालाजी के दर्शन और दिव्य दरबार के बाद रवाना हुए धीरेंद्र शास्त्री (Etv Bharat)

गौरतलब है कि पिछले दो महीनों से बागेश्वर महाराज लगातार विदेश यात्राओं पर हैं. इससे पहले वे इंग्लैंड, दुबई, ओमान, न्यूजीलैंड और फिजी सहित छह देशों में जाकर वहां के प्रवासी हिंदू सनातनियों को श्री हनुमंत कथा और आशीर्वचन का लाभ दे चुके हैं.

युगांडा के कंपाला में हनुमंत कथा

युगांडा प्रवास के दौरान कंपाला शहर में तीन दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसमें वहां निवासरत सनातनी समाज और अन्य श्रद्धालु भाग लेंगे. महाराज का संकल्प है कि दुनिया के जिन भी देशों में हिंदू सनातनी रहते हैं, वहां जाकर कथा और आशीर्वचन से उन्हें आध्यात्मिक रसपान कराएं.

यह भी पढ़ें - बाबा बागेश्वर ने बताया- कैसा जीवनसाथी चुनें, कैसा हो पति-पत्नी का रिश्ता

युगांडा से लौटकर, मुंबई और चेन्नई में कथा

युगांडा से लौटने के बाद धीरेंद्र शास्त्री 20 से 24 अगस्त तक बागेश्वर धाम में रहेंगे. इसके बाद वे 25 से 28 अगस्त तक मुंबई के सनातन मठ में और 29 से 31 अगस्त तक चेन्नई में हनुमंत कथा करेंगे.

यह भी पढ़ें- विंटेज कार से बुलेट तक बाबा बागेश्वर का जलवा, अदाएं देख दिल हारे भक्त

For All Latest Updates

TAGGED:

BAGESHWAR DHAM NEWSMADHYA PRADESH NEWSDHIRENDRA SHASTRI IN YUGANDABABA BAGESHWAR NEWSBAGESHWAR BABA UGANDA TOUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

उज्जैन में विराजेंगे लौंग इलाइची वाले गणेश जी, महाकाल मंदिर प्रांगण में बिखेरेंगे खुशबू

इंदौर में व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा लॉन्च, घर बैठे सुलझेंगी आमजन की समस्याएं

बुरहानपुर में अनूठी पहल, सामाजिक कार्यक्रमों में स्टील के बर्तन में ही परोसा जाएगा भोजन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.