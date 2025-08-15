छतरपुर : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री युगांडा के लिए रवाना हो गए हैं. मंगलवार को बागेश्वर बालाजी के दर्शन और दिव्य दरबार के बाद वे इस वर्ष की अंतिम व सातवीं विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए. वे युगांडा के सबसे बड़े शहर कंपाला में 15 से 17 अगस्त तक रहेंगे. यहां बाबा बागेश्वर की तीन दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है.

बागेश्वर बालाजी के दर्शन और दिव्य दरबार के बाद रवाना हुए धीरेंद्र शास्त्री (Etv Bharat)

गौरतलब है कि पिछले दो महीनों से बागेश्वर महाराज लगातार विदेश यात्राओं पर हैं. इससे पहले वे इंग्लैंड, दुबई, ओमान, न्यूजीलैंड और फिजी सहित छह देशों में जाकर वहां के प्रवासी हिंदू सनातनियों को श्री हनुमंत कथा और आशीर्वचन का लाभ दे चुके हैं.

युगांडा के कंपाला में हनुमंत कथा

युगांडा प्रवास के दौरान कंपाला शहर में तीन दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसमें वहां निवासरत सनातनी समाज और अन्य श्रद्धालु भाग लेंगे. महाराज का संकल्प है कि दुनिया के जिन भी देशों में हिंदू सनातनी रहते हैं, वहां जाकर कथा और आशीर्वचन से उन्हें आध्यात्मिक रसपान कराएं.

यह भी पढ़ें - बाबा बागेश्वर ने बताया- कैसा जीवनसाथी चुनें, कैसा हो पति-पत्नी का रिश्ता

युगांडा से लौटकर, मुंबई और चेन्नई में कथा

युगांडा से लौटने के बाद धीरेंद्र शास्त्री 20 से 24 अगस्त तक बागेश्वर धाम में रहेंगे. इसके बाद वे 25 से 28 अगस्त तक मुंबई के सनातन मठ में और 29 से 31 अगस्त तक चेन्नई में हनुमंत कथा करेंगे.

यह भी पढ़ें- विंटेज कार से बुलेट तक बाबा बागेश्वर का जलवा, अदाएं देख दिल हारे भक्त