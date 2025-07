ETV Bharat / state

खजुराहो एयरपोर्ट पर धीरेंद्र शास्त्री की जबरदस्त अपील, बागेश्वर बाबा ने किसकी तारीफों के बांधे पुल - BAGESHWAR BABA APPEAL

Etv Bharat ( BAGESHWAR BABA X Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 6, 2025 at 11:59 PM IST | Updated : July 7, 2025 at 12:34 AM IST 3 Min Read

खजुराहो: देश के जाने-माने कथा वाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर खजुराहो की तारीफ की. इतना ही नहीं बाबा बागेश्वर ने खजुराहो की ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषता बताते हुए लोगों से आने की अपील भी की. धीरेंद्र शास्त्री ने यह वीडियो खजुराहो के एयरपोर्ट पर बनाया है. बिहार के पटना पहुंचे थे धीरेंद्र शास्त्री दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री अपने एक दिवसीय दौरा पूरा कर बिहार से वापस एमपी लौटे. बाबा बिहार के पटना में गांधी मैदान में रविवार को आयोजित हुए सनातन महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. भगवान परशुराम जयंती के मौके पर यह आयोजन रविवार को किया गया था. जिसमें देशभर के साधु-संतों और हजारों श्रद्धालुओं पहुंचे. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने शिरकत की. खजुराहो एयरपोर्ट पर धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

Last Updated : July 7, 2025 at 12:34 AM IST