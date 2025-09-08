ETV Bharat / state

एक बार फिर बिहार आ रहे बागेश्वर बाबा, तारीख नोट कर लीजिए

बाबा बागेश्वर गयाजी में फिर आ रहे हैं. 10 से 16 सितंबर तक प्रवास रहेगा. पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान और एक एकादश भागवत कराएंगे.

बागेश्वर बाबा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 9:00 PM IST

4 Min Read
गया : विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के बीच एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा गया आ रहे हैं. बोधगया में वे 7 दिनों तक प्रवास करेंगे. बताया जा रहा है कि वह बोधगया में रूकेंगे. बोधगया के होटल से ही पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान एवं एकादश भागवत करेंगे. इस बीच एक निश्चित समय निकालकर गया जी के विष्णु पद और फल्गु पिंडवेदी पर भी पहुंचेंगे. उनके साथ काफी संख्या में भक्त आ रहे हैं. बाबा बागेश्वर के करीबियों ने गया जी में संबंधित गयापाल पंडा से संपर्क साधा है और इसकी जानकारी दी है.

तीसरी बार गया आ रहे हैं बाबा बागेश्वर : जानकारी के अनुसार, बागेश्वर बाबा का बोधगया के होटल में दरबार लगेगा. 10 से 16 सितंबर तक बोधगया में प्रवास करेंगे. इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में भक्त आएंगे, जो पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान एवं एकादश भागवत में शामिल होंगे.

बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम (ETV Bharat)

संबंधित गयापाल पंडा को दी गई जानकारी : वहीं, बाबा बागेश्वर के करीबियों के द्वारा गयाजी में रहे उनके संबंधित गयापाल पंडा गजाधरलाल कटरियार से संपर्क साधा गया है. उन्हें बाबा बागेश्वर के आगमन की जानकारी दी गई है.

इस संबंध में गजाधर लाल कटारिया ने बताया कि आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के करीबियों के द्वारा उनसे संपर्क साधा गया है. 10 से 16 सितंबर तक उनके बोधगया प्रवास की जानकारी दी गई है. एक बार फिर से उनका स्वागत है कि वह गयाजी में पधारेंगे. तकरीबन एक सप्ताह तक उनका बोधगया में प्रवास है. उनके पैतृक गांव छतरपुर का तीर्थ पुरोहित मैं हूं और हमारे यहां ही उनके पूर्वज पिंडदान के लिए आते रहे हैं.

बागेश्वर बाबा (सौ बाबा बागेश्वर सोशल मीडिया अकाउंट x)

''जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वह जब आते हैं तो काफी उत्साह होना स्वाभाविक है. उनके दर्शन के लिए लोग दौड़ते हैं. उनकी वचन वाणी ऐसी है कि आज के समय में देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंचे हुए हैं. यह भारत के लिए बड़ा ही सुनहरा भविष्य की ओर संकेत कर रहा है. आने वाले समय में भारत और भी सशक्त होगा और भारत का नाम पूरे विश्व में फैलेगा.''- गजाधर लाल कटरियार, तीर्थ वीर्थ सुधारिणी सभा इलाके 14 सैयां पंडा समाज के अध्यक्ष

'बाबा बागेश्वर के पूर्वज भी आ चुके हैं गया' : गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा और परदादा गया आए थे. इसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है. फसली संवत के अनुसार 1398 में बाबा बागेश्वर के दादा गयाजी आए थे. उनके दादा भगवान दास गर्ग उर्फ सेतु लाल गर्ग फसली संवत 1398 में जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1988 में गया जी को आए थे और पितरों का पिंडदान किया था. इसका प्रमाण हमारे बही खाता में मौजूद है.

बागेश्वर बाबा (सौ बाबा बागेश्वर सोशल मीडिया अकाउंट x)

2023 से लगातार आ रहे हैं : बता दें कि बाबा बागेश्वर तीसरी बार गयाजी पहुंच रहे हैं. 2023, 2024 के बाद वह 2025 में भी गयाजी आ रहे हैं. अब देखना है कि बोधगया प्रवास के दौरान उनके कितने भक्त गयाजी में पिंडदान करने आते हैं. वहीं किस दिन बागेश्वर बाबा बोधगया प्रवास के दौरान गयाजी पहुंचेंगे. इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है. किंतु यह स्पष्ट जानकारी दी गई है कि वह बोधगया में 10 से 16 सितंबर तक प्रवास करेंगे और पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान एवं एकादश भागवत कराएंगे.

