बगहा : बिहार के रामनगर में बाघ का खौफ लगातार गहराता जा रहा है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके बाघों ने पिछले कुछ महीनों में कई जानें ली हैं. दर्जनों घटनाओं के बाद भी वन विभाग की कार्रवाई नाकाफी रही है. अब एक और हमला हुआ है जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस ताजा घटनाक्रम ने ग्रामीणों की दहशत को और बढ़ा दिया है.

पिछले हमलों का सिलसिला जारी : पिछले कुछ महीनों में बाघ के हमलों से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डुमरी गांव से सटे इलाकों में पहले भी कई दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं. हालांकि पिछले दिनों एक किलर बाघ पकड़ा गया था. तब लोगों को लगा कि बाघ पकड़ लिया गया है लेकिन, इस इलाके में दूसरा बाघ भी सक्रिय है. जो घटनाओं को अंजाम दे रहा है.

बाघ के हमले में घायल युवक (ETV Bharat)

डुमरी गांव में किसान पर हमला : इसी खौफ के बीच डुमरी गांव के पास फिर एक दर्दनाक घटना हुई है. जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय जीतन महतो खेती के लिए साइकिल से खेत जा रहे थे. इसी दौरान जंगल से आया बाघ घात लगाए बैठा था और उस पर अचानक टूट पड़ा. हमले में युवक के पेट के पास गहरा घाव हो गया. घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने साहस दिखाकर घायल को बचाया और वन विभाग की मदद से उसे रामनगर पीएचसी में भर्ती कराया गया.

घायल की हालत गंभीर : रामनगर पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर डीएस आर्या ने घायल को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया. डॉक्टर ने बताया कि जीतन महतो की स्थिति गंभीर है और उसे तुरंत उच्चस्तरीय उपचार की जरूरत है. दूसरी ओर वन विभाग ने एक बार फिर गश्त बढ़ाने का दावा किया है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है. लेकिन बाघ अभी तक पकड़ से बाहर है जिससे दहशत और गहरी हो गई है.

रामनगर में बाघ का खौफ (ETV Bharat)

''युवक की हालत काफी गंभीर है. जंगली जानवर ने इसके पेट के पास गहरा घाव कर दिया था. उसे प्राथमिक उपचार देकर बेतिया के जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. युवक को उच्चस्तरीय उपचार की बेहद जरूरत है.''- डी एस आर्या, चिकित्सा पदाधिकारी, रामनगर

वन विभाग की नाकामी पर सवाल : इन हमलों के बाद वन विभाग ने कई बार गश्त बढ़ाने और ट्रैप कैमरे लगाने का दावा किया. ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग सिर्फ बयानबाजी करता है और घटनाओं के बाद थोड़े समय तक ही सक्रिय रहता है. हालात यह हैं कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर खुद चिंतित हैं क्योंकि किसी भी समय मौत उनके सामने आ सकती है.

ग्रामीणों में डर और गुस्सा : लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में डर के साथ गुस्सा भी है. उनका कहना है कि पिछले हमलों से सबक लेने के बजाय विभाग ने सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कीं. अगर बाघ को जल्द नहीं पकड़ा गया तो और भी लोगों की जान जा सकती है. ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि सरकार और वन विभाग तत्काल ठोस कदम उठाए ताकि इलाके में फैले इस खौफ को खत्म किया जा सके. फिलहाल इस मामले में वन विभाग के अफसर की प्रतिक्रिया आना बाकी है.

