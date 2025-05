ETV Bharat / state

एक्सपर्ट बताते हैं इसे बीमारियों का दुश्मन, गर्मी में मिलने वाला ये फल है कमाल का - BAEL FRUIT

गर्मी में मिलने वाला ये फल है कमाल का ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 24, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 6:23 PM IST 4 Min Read

मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में बेल के पेड़ों पर हरे पीले फलों की बहार है. गांवों की पगडंडियों पर पेड़ों की छांव तले लदे बेल फल न सिर्फ सुंदर दिखते हैं, बल्कि इनके भीतर छिपे औषधीय गुण लाभदायक हैं. बेल के पेड़ों से फल तोड़ते बच्चे, घरों में तैयार होता ठंडा बेल शरबत, यह सब गर्मी के इस मौसम की पहचान बन चुके हैं. बेल बना रोजगार का साधन: बेल का यही फल इस तपती गर्मी में ग्रामीणों के लिए न केवल सेहत का सहारा बना है, बल्कि आमदनी का जरिया भी बन रहा है. ग्रामीण जहां बेल फल बेचकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं, वहीं यह फल विभिन्न बीमारियों को भी दूर करता है. एक्सपर्ट बताते हैं इसे बीमारियों का दुश्मन (ETV Bharat) गर्मी के इस समय में बेल बहुत उपयोगी है. यह कई बीमारियों को ठीक करता है और साथ ही घर की आमदनी में भी सहयोग देता है-लक्ष्मणधारी सिंह,स्थानीय ग्रामीण पेट की किसी भी समस्या के लिए महत्वपूर्ण औषधि है. बेल का शरबत फायदेमंद है. मैं रोज बेल का सेवन करता हूं और सभी ग्रामीणों से अपील करता हूं कि इसका लाभ उठाएं: रमाशंकर सिंह, वैद्य

