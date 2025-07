ETV Bharat / state

बड़वानी के खेतिया में 2 हफ्ते बाद शुरु होता है सावन, क्या है इसके पीछे का राज - BADWANI KHETIA SHRAVAN MONTH STORY

बड़वानी जिले के खेतिया में श्रावण मास 25 जुलाई से होगा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 21, 2025 at 7:51 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 8:04 AM IST 4 Min Read

बड़वानी: सावन यानी श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है. बड़वानी जिले भर में श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है. शिव मंदिर व शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. ओंकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन सहित अन्य तीर्थ नगरियों के लिए कांवड़ यात्रा का दौर शुरू हो चुका है. लेकिन जिले के खेतिया क्षेत्र में एक अलग ही मान्यता है. जहां दो सप्ताह बाद श्रावण का महीना लगेगा. इस वर्ष श्रावण का महीना 25 जुलाई से शुरू होगा. श्रावण का महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, पांचवां महीना होता है और यह वर्षा ऋतु का महीना होता है. इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और कई त्योहार मनाए जाते हैं. आज सोमवार को विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालय में रोजाना की तरह श्रद्धालुओं का आना-जाना बना हुआ है. उत्तर भारत में जहां सावन 11 जुलाई से शुरू हो गया है. वहीं लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह 25 जुलाई से शुरू होगा. बड़वानी के खेतिया में 2 हफ्ते बाद शुरु होता है सावन (ETV Bharat) 25 जुलाई से शुरु होगा श्रावण मास

खेतिया नगर के श्रीराम मंदिर के पुजारी तरुण कुमार शुक्ला ने इस अनोखी परंपरा की जानकारी देते हुए बताया कि, ''बड़वानी जिले में जहां श्रावण को लेकर अनेकों आयोजन हो रहे हैं, तो वहीं खेतिया क्षेत्र में महाराष्ट्रीयन, गुजराती और हिंदी भाषी समावेश होने के चलते 25 जुलाई से श्रावण मास शुरू होगा जो 22 अगस्त तक चलेगा''

