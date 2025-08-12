ETV Bharat / state

बदरीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ की पहाड़ी बनी मुसीबत, 4 घंटे बंद रहा NH, मलबे में फंसे वाहन - LANDSLIDE SIROBAGAD IN RUDRAPRAYAG

बदरीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ में लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है.

4 घंटे बंद रहा NH (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 7:22 PM IST

रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ में मलबा और बोल्डर आने से 12 अगस्त को भी मार्ग चार घंटे तक बंद रहा. इस दौरान राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए, जबकि राजमार्ग के दल-दल में तब्दील होने से वाहन भी फंसे रहे. किसी तरह वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों को निकाला.

सिरोबगड़ से खांखरा तक के तीन किमी एरिया को भूस्खलन प्रभावित जोन घोषित किया गया है. यहां हर दिन मार्ग पर कई टन मलबा आने से राजमार्ग घंटों बाधित हो रहा है. राजमार्ग पर आये दिन हादसे हो रहे हैं और कई बार लोगों को आकस्मिक मौत का शिकार भी होना पड़ा है.

बदरीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ में भूस्खलन की समस्या आज की नहीं है. यहां पर बीते तीन दशक से पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है. वैसे सिरोबगड़ से खांखरा तक के तीन किमी के एरिया में भूस्खलन हो रहा है. ऐसे में इस क्षेत्र को भूस्खलन प्रभावित जोन घोषित किया गया है.

सिरोबगड़ की पहाड़ी बनी मुसीबत (ETV Bharat)

बीते दो-तीन सालों से सिरोबगड़ स्लाइड जोन से निजात दिलाने के लिए पपड़ासू-खांखरा बाईपास का निर्माण कार्य भी बंद पड़ा हुआ है. इस कार्य को शुरू हुए 6 से सात साल का समय हो चुका है, लेकिन यह बाईपास आज तक नहीं बन पाया है. ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों के साथ रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता को भूस्खलन प्रभावित जोन से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कई बार राजमार्ग के घंटों बंद होने के साथ ही कई घटनाएं भी हो जाती है.

मंगलवार को भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग-श्रीनगर के बीच बदरीनाथ हाईवे 15 किमी श्रीनगर की ओर सिरोबगड़ के पास भारी मात्रा में मलबा आने से अवरुद्ध हो गया. एनएच लोनिवि की जेसीबी ने हाईवे को खोलने का कार्य शुरू किया. मलबा अधिक होने से मार्ग खोलने में काफी दिक्कतें भी सामने आई. इस दौरान जनपद के साथ ही चमोली जनपद में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति देरी से जा पाई. मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोग जाम खुलने का इंतजार करते रहे. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को खोला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

इस दौरान राजमार्ग पर आए मलबे के कारण दल-दल की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें यात्रियों के वाहन भी फंस गए. किसी तरह वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों को दलदल से निकाला. भारी बारिश के चलते सिरोबगड़ से खांखरा के बीच हालात काफी खराब हो गए हैं.

डीडीएमओ एनएस रजवार ने बताया कि बदरीनाथ हाईवे के सिरोबगड में पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है. इस मलबे को हटाने के लिए एनएच विभाग की मशीने तत्परता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मशीनें तैनात की गई हैं, जिससे समय से मार्गों को खोला जा रहा है.

