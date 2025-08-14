ETV Bharat / state

चमोली जिले में एक बार फिर बाधित हुआ बदरीनाथ हाईवे, बढ़ी लोगों की परेशानियां - BADRINATH HIGHWAY BLOCKED

चमोली जिले में कई लैंडस्लाइड जोन हैं.पीपलकोटी, भनेरपानी में लगातार भूस्खलन जारी है.

BADRINATH HIGHWAY BLOCKED
बाधित हुआ बदरीनाथ हाईवे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2025 at 7:38 PM IST

चमोली: ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर - कर्णप्रयाग के बीच भूस्खलन होने से पूरी तरह बाधित हो गया है. जिसके कारण हाईवे के दोनों किनारे वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. प्रशासन के द्वारा हाईवे को सुचारु करने का काम किया जा रहा है. फिलहाल मशीनों के द्वारा हाईवे से मलबा हटाया जा रहा है. कुछ समय बाद हाईवे आवाजाही के लिए सुचारू हो जाएगा. सुरक्षा की दृष्टिगत सभी भूस्खलन वाले स्थान पर पुलिस बल तैनात है.

चमोली जनपद में दोपहर के बाद बारिश बंद हो गई थी. ऐसे में बदरीनाथ हाईवे लगभग सभी जगह आवाजाही के लिए पूरी तरह से सुचारू हो गए थे, लेकिन चमोली जनपद अति संवेदनशील होने से यहां की भौगोलिक परिस्थितियों लगातार बिगड़ी रहती हैं. समय-समय पर यहां भूस्खलन जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं.

पीपलकोटी, भनेरपानी में लगातार भूस्खलन जारी है. प्रशासन के द्वारा यहां पर लैंडस्लाइड की समस्या को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगवाये गये हैं. जिनके जरिये इनकी निगरानी की जाती है. असमय लैंडस्लाइड होने पर यहां तुरंत मशीनों को भेजकर मार्ग को सुचारू किया जाता है.

बता दे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई इलाकों में तो आपदा जैसे हालत बने हुए हैं. वहीं मौसम विभाग भी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट कर रहा है. बारिश की संभावना को देखते हुए प्रदेश भर में स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए जा रहे हैं.

वहीं, जिला प्रशासन भी बारिश के अलर्ट को देखते हुए एक्टिव मोड में है.सभी जिलाधिकारियों ने लैंडस्लाइड क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें तैनात करने को भी कहा है. इसके साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कम करने पर जोर दिया गया है. जिलाधिकारियों ने नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात करने को भी कहा है. प्रशासनिक टीमों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है.नदी, नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करने एवं खाद्यान्न, ज़रूरी दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं.

