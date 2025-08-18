ETV Bharat / state

बेमेतरा में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल - PROTEST ON ILLEGAL LIQUOR

बेमेतरा में महिलाओं ने गांवों में शराब की बिक्री से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया है.

PROTEST ON ILLEGAL LIQUOR SALE
बेमेतरा में महिलाओं ने शराब बिक्री रोकने की मांग की (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 6:48 PM IST

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है. बेमेतरा के बदनारा में अवैध शराब बिक्री के मुद्दे पर महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया. उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है.

गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री: प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि पहले गांव में चोरी छुपे शराब बेची जा रही थी. अब खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है. जिससे यहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. यहां स्कूली बच्चे अपने सहपाठियों के साथ पैसा कलेक्टर कर शराब पी रहे हैं.

शराब के कारण गांव में सामाजिक बुराइयां फैल रही है. शराब की वजह से लोग नशे में वाहन चला रहे हैं. इसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है. युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है. महिलाएं रोज प्रताड़ित हो रही है- रंजीता साह, ग्रामीण महिला, बदनारा गांव

Demand to stop sale of liquor
अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

पुलिस और आबकारी विभाग नहीं करती कार्रवाई: प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि न तो आबकारी विभाग और न ही पुलिस गांव में बिक रही शराब के खिलाफ कार्रवाई करती है. आबकारी विभाग लोगों को पकड़ती और कुछ देर में छोड़ देती है. यही वजह है कि हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है.

एसडीएम ने लोगों को समझाया: प्रदर्शन कर रही महिलाओं और लोगों को समझाने जिला प्रशासन की टीम पहुंची. नवागढ़ एसडीएम दिव्या पोटाई भी मौके पर मौजूद रही. एसडीएम ने शराब कोचियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.

