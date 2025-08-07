चमोली: उत्तराखंड में मौसम भले ही साफ हो गया है, लेकिन चुनौतियों अभी कम नहीं हुई है. चमोली जिले में ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे भी भूस्खलन ही वजह से बंद हो गया है. फिलहाल हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है. हाईवे को सुचारु करने में काफी समय लग सकता है. क्योंकि हाईवे पर बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ है.
जानकारी के मुताबिक चमोली जिले में पीपलकोटी के पास भनेरपानी में पहाड़ी से भारी भरकम मलवा आने से हाईवे अवरुद्ध हो गया. ऐसे में जो लोग यहां से आवाजाही कर रहे थे, फिलहाल वह हाईवे पर ही रुके हुए हैं और मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे है. इस वजह से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है.
🚧 महत्वपूर्ण सूचना | बद्रीनाथ यात्रा मार्ग अपडेट 🚧 pic.twitter.com/GAAa5KhqQ1— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 7, 2025
पुलिस और प्रशासन की टीम ने पीपलकोटी व जोशीमठ में सभी लोगों को रोका हुआ है. कार्यदाई संस्था हाईवे को सुचारू करने के काम में जुटी हुई है, लेकिन मलबा काफी अधिक होने के कारण मार्ग को खोलने में समय लग रहा है.
𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 7, 2025
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी के पास पहाडी से मलबा आने के कारण अवरूद्ध है। pic.twitter.com/6JutejkQcf
ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी कई सड़कें टूटी पड़ी हुई है. ऐसे में खाद्यान्न सामग्री सहित रोजमर्रा की जरूरत के लिए ग्रामीणों को बरसात के समय काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है. थराली के रतगाव को जोड़ने वाली सड़क बीच मे भूस्खलन से टूट चुकी है. फिलहाल ग्रामीण यहां से पैदल आवाजाही करने को मजबूर है. क्योंकि लगातार बारिश से भूस्खलन जैसे समस्याओं का सामना करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गई है.
ज्यादा जानकारी देते हुए चमोली के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि भनेरपानी के पास पूरा पहाड़ सड़क पर गिर गया है. इसके अलावा सड़क भी टूट गई है. इसीलिए हाईवे को खोलने में बहुत अधिक समय लग रहा है. हाईवे को खुलने में करीब पांच घंटे लग सकते है. हाईवे पर मौजूद यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है.
फिलहाल यदि कोई यात्री गौचर से आ रहा है तो उसे वहीं पर रोकने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी न हो. इसके अलावा प्रशासन को निर्देशित किया है कि बीच रास्ते में फंसे लोगों को फूड पैकेट आदि दिए जाए.
इसके अलावा टिहरी जिले में नरेंद्रनगर-रानीपोखरी रोड भारी भू-धंसाव से कल दोपहर को क्षतिग्रस्त हो गया. 22 घंटे बाद भी मार्ग नहीं खुल पाया है. नरेंद्रनगर-रानीपोखरी रोड को टिहरी, उत्तरकाशी से हरिद्वार और देहरादून आने-जाने वालों के लिए लाइफलाइन माना जाता है. इसके अलावा इस इलाके में कई मकान भी खतरे की जद में है. लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय मोगा का कहना है कि शुक्रवार दिन तक सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा.
