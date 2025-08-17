बदायूं/प्रयागराज : यूपी में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की कार्रवाई के बीच बदायूं पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है. दो दिन पहले हापुड़ में तैनात दारोगा की वृद्ध मां की हत्या का आरोपी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया. आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया था. पैर में गोली लगने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एसएसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है. वहीं प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25 हज़ार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है.

बदायूं और प्रयागराज में एनकाउंटर. (Video Credit : ETV Bharat)

बदायूं में 12 अगस्त की रात इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहसनपुर में रहने वाली रातरानी (70) की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला की रातरानी हापुड़ में तैनात दारोगा मनवीर सिंह यादव की मां थीं. वे यहां अकेले रहती थीं. मनवीर सिंह यादव परिवार के साथ हापुड़ में रहते हैं. दारोगा मनवीर सिंह ने घर पहुंचने के बाद गांव के रहने वाले एक हिस्ट्रीशीटर पर हत्या और लूटपाट का शक जताया था. इस पर पुलिस ने 15 अगस्त को गांव के हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र के पैर में गोली लगी थी. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया.



इस मामले पर रातरानी के भतीजे रामकिशोर का कहना है कि चाची घर में अकेले ही रहती थीं. घर चारों ओर से बंद था. सुबह पत्नी किसी काम से चाची के घर गई तो घटना की जानकारी हुई. इस मामले में सभी का शक घर के सामने रहने वाले हिस्ट्रीशीटर धीरेन्द्र यादव पर गया. इस बीच धीरेंद्र के अलावा उसके परिवार के सभी लोग भी कहीं चले गए. धीरेंद्र करीब 10 दिन पहले ही जेल से छूटा था. उसने बीती रात गांव में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी की थी.

बहरहाल बदायूं एसएसपी डाॅ. बृजेश कुमार सिंह ने हिस्ट्रीशीटर धीरेन्द्र पुत्र कुंवरपाल यादव निवासी ग्राम मोहसनपुर थाना इस्लामनगर के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने पर सुरक्षा में तैनात दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है. एसएसपी ने अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.













प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ : 25 हज़ार का इनामी बदमाश शिवम पासी गिरफ्तार



संगमनगरी प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश शिवम पासी को गिरफ्तार किया गया है. जवाबी फायरिंग में बदमाश शिवम के पैर में गोली लगी है. उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है.



गंगापार कुलदीप गुणावत के अनुसार शिवम पासी हाल ही में गंगापार में हुई कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा था. शिवम पासी 14 अगस्त को बहरिया इलाके में आभूषण कारोबारी से करीब 4.50 लाख रुपये की लूट के अलावा फाफामऊ में गल्ला व्यापारी से 5 लाख रुपये की लूट में शामिल था. शिवम पासी मूल रूप से फरीदपुर थाना नवाबगंज का रहने वाला है. आरोपी का हत्या, लूट और मारपीट जैसे कई संगीन मामलों का लंबा आपराधिक इतिहास है. आरोपी के पास से सोने-चांदी के आभूषण, 5,560 रुपये, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है. घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

