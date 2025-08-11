ETV Bharat / state

बदायूं में युवक और नाबालिग लड़की के शव मिले, ऑनर किलिंग और आत्महत्या में उलझी पुलिस - MURDER IN BADAUN

बदायूं हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव का मामला. दोनों के परिजन एक-दूसरे पर ऑनर किलिंग का आरोप लगा रहे हैं.

बदायूं में पेड़ से लटके मिले युवक और नाबालिग के शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 12:53 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 1:20 PM IST

बदायूं : हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव के बाहर सोमवार सुबह युवक और एक नाबालिग लड़की के शव मिलने से हड़कंप मच गया. युवक और नाबालिग दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और उनके घर भी आमने सामने थे. दोनों के परिजन एक-दूसरे पर ऑनर किलिंग का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. प्राथमिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या ही मान रही है.

बताया गया कि हजरतपुर थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव में सोमवार सुबह युवक और एक नाबालिग के शव मिले थे. दोनों के घर आमने-सामने हैं. बताया जाता है कि नाबालिग रात 12 बजे से घर से गायब हो गई थी. परिजन उसकी तलाश के बाद युवक के घर पहुंचे तो वह भी नहीं मिला. इसके बाद सोमवार सुबह दोनों के शव पेड़ से लटके मिले. इसके बाद गांव हड़कंप मच गया. ग्रामीण दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की चर्चा कर रहे हैं.

वहीं युवक के मामा का आरोप है कि नाबालिग के परिजन रविवार रात में मेरे घर पर आए थे. इस दौरान कहा कि अपने लड़के को ढूंढो. हम लोगों ने काफी खोज की, लेकिन लड़के की कोई खबर नहीं मिली. सोमवार सुबह लोगों ने बताया कि लड़का और लड़की के शव मिले. हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. लड़के-लड़की के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है.



एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह का कहना है कि सोमवार सुबह एक लड़के और लड़की के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मामले की प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि दोनों के घर आमने-सामने थे. दोनों की एक दूसरे से जान पहचान थी. लड़की रात घर में नहीं मिली तो उसके पिता लड़की के बारे में पूछने लड़के के घर पर भी गए थे. प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

