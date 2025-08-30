लखनऊ : अय्यामे अजा (शोक दिवस) के आखिरी दिन पर हर साल की तरह इस वर्ष भी हुसैनाबाद ट्रस्ट से जुड़े ऐतिहासिक स्मारक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे. हुसैनाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष विशाख जी के अनुसार, 01 सितंबर 2025 (08 रबीउल अव्वल, 1447 हिजरी) को बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा तथा पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे.

1 सितंबर के बाद दोबारा खोला जाएगा : उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को शिया समुदाय मोहर्रम के मौके पर अय्यामे अजा का अंतिम दिन मनाता है. इस दौरान जुलूस निकाले जाते हैं और धार्मिक परंपराएं अदा की जाती हैं. ऐसे में पर्यटकों की आमद को रोकते हुए सभी स्मारक केवल श्रद्धालुओं और धार्मिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे. इन स्थलों को 1 सितंबर के बाद सामान्य समय-सारणी के अनुसार पुनः खोल दिया जाएगा. पर्यटकों से अपील की गई है कि वे इस अवधि में जारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने भ्रमण की योजना उसी अनुरूप बनाएं.

1784 में बनवाया गया था : लखनऊ के आसिफी इमामबाड़े में भूलभुलैया मौजूद है जो दुनिया भर में एक अनोखे पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, इसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेश से पर्यटक आते हैं और उसकी खूबसूरती देखते हैं. नवाब आसफ-उद-दौला द्वारा 1784 में अकाल राहत कार्य के तहत बनवाया गया, यह भव्य भवन ‘भूलभुलैया’ के लिए प्रसिद्ध है. वर्ष 1784 में भूलभुलैया का निर्माण हुआ था. लगभग 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस इमामबाड़े के निर्माण में उस समय 11 साल लगे थे.

नवाब आसिफुद्दौला ने कराया निर्माण : नवाब आसिफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया. निर्माण और वास्तुकला की दृष्टि से लखनऊ स्थित 'भूलभुलैया' अपने आप में अनोखी विरासत है. भूलभुलैया बड़े इमामबड़ा का ही हिस्सा है. भूलभुलैया के अलावा आसिफी मस्जिद और बावली कुआं भी बना हुआ है. इमामबाड़े में 1024 रास्तें हैं, इसमें छत तक 84 सीढ़ियां हैं, इसमें 489 दरवाजे हैं, लेकिन वापसी के लिए पहले गेट या फिर आखिरी गेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं.

इमामबाड़े के सेंट्रल हॉल में एक भी पिलर नहीं है. बिना किसी सपोर्ट के यह हॉल बना है. इसकी छत को खोखला रखा गया, जिससे इस पर छत और गुम्बद का भार न रहे. जब आप भूलभुलैया में जाते हैं तो आपको 45 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और जिससे आप पहली मंजिल पर नहीं दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते है.

