कुल्लू: हिमाचल में इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है. कुल्लू, मंडी और ऊपरी शिमला के कई इलाकों में अभी सेब सीजन समाप्त नहीं हुआ है. एक तरफा सेब सीजन और दूसरी तरफ बारिश से बंद हो रहे सड़क मार्गों के चलते सेब सीजन प्रभावित हो रहा है. इसका सबसे बड़ा असर में चल रहे सेब सीजन पर पड़ रहा है. सड़क मार्गों के बंद होने और खराब मौसम के कारण करोड़ों का सेब खराब होने की कगार पर है.

कुल्लू से मंडी सड़क मार्ग बार-बार भूस्खलन की चपेट में आ रहा है. इसके अलावा कुल्लू से वाया कटोला होते हुए मंडी सड़क पर भी बार-बार भूस्खलन हो रहा है. ऐसे में दो महीना से चल रही समस्या को लेकर अब व्यापारी और आढ़तियों ने भी सरकार के समक्ष अपना रोष व्यक्त किया है. वहीं, आढ़तियों का कहना है कि मंडी कुल्लू सड़क मार्ग मलबे की चपेट में आ रहा है, तो सरकार को वैकल्पिक सड़क मार्ग की हालत को सुधारना चाहिए. इसके अलावा सरकार और प्रशासन छोटे वाहनों में सेब भेजने की बात कह रही है, जो कि उन्हें काफी महंगा भी पड़ रहा है. मौसम खराब होने के चलते पहले ही सेब के दाम गिरे हुए हैं. ऐसे में किस तरह से अपना खर्च पूरा कर पाएंगे. इसकी हमें चिंता सता रही है. अभी कुल्लू में 20 प्रतिशत सेब सीजन निपटा है, 80 प्रतिशत सीजन अभी बाकी है.

कुल्लू में करोड़ों के सेब पर संकट के बादल (ETV Bharat)

कम दामों में खरीद कर रहे व्यापारी

जिला कुल्लू की सबसे बड़ी भुंतर सब्जी मंडी इन दिनों सूनी पड़ी हुई है, क्योंकि जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में सड़कें मलबे के कारण बंद हैं और बागवानों का करोड़ों रुपए का सेब और अनार बगीचों में खराब हो रहा है, जो बागवान यहां पर अपने उत्पाद ला भी रहे हैं, तो व्यापारी उन्हें कम दामों में खरीद रहे हैं. व्यापारियों का भी कहना है कि पहले ही उनके ट्रक चार दिनों से सड़क पर फंसे हुए हैं. कई ट्रक में उनका माल खराब हो गया. तो कई ट्रकों से माल को दोबारा उतार कर रीपैक किया जा रहा है, ताकि जो माल बचा हुआ है। उसे बाजार में बेचा जा सके.

दाम कम होने से बागवान चिंतित (ETV Bharat)

सब्जी मंडियों में कारोबार हुआ कम

भुंतर सब्जी मंडी में काम कर रहे आढ़ती वीरेंद्र कुमार का कहना हैं कि 'इन दिनों सब्जी मंडी में कारोबार बिल्कुल कम हो गया है. इसका मुख्य कारण भारी बारिश और मंडी सड़क मार्ग का बंद होना है. किसान और बागवान खेतों से मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं और व्यापारी भी यहां मंडी का रुख नहीं कर रहे हैं. आने वाले दिनों में अगर हालात सुधारी नहीं गई तो किसानों बागवानों के साथ साथ व्यापारी वर्ग को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना होगा.

सेब के गिर रहे दामों से परेशान बागवान (ETV Bharat)

पतलीकूहल-बंदरोल सब्जी मंडी बंद

ब्यास और दूसरी नदियों में आई बाढ़ से कुल्लू-मनाली और ऊझी घाटी के बागवान चिंतित हैं. बागवानों का सेब सड़कें बंद होने से खराब हो रहा है. 100 करोड़ से अधिक की कीमत का सेब सेब बगीचों और गोदामों में फंस गया है. जल्द सड़कें नहीं खुलीं तो बागवानों को इस बार भारी नुकसान हो सकता है. हालात यह हैं कि बगीचों में सेब की लाली गायब होने लगी है तो गोदामों में तोड़कर रखा सेब भी खराब होने लगा है. बंदरोल, पतलीकूहल मंडी पिछले दिनों से ही बंद चल रही है. वहीं, बाढ़ से आलू ग्राउंड का नक्शा की बदल चुका है.

जीप से सेब की ढुलाई महंगी

वहीं, बागवान बरचंद का कहना हैं कि 'भुंतर सब्जी मंडी से सेब और अनार की फसल ट्रकों के माध्यम से बाहरी राज्यों की मंडी में भेजी जा रही हैं, लेकिन सड़क खराब होने के कारण ट्रक बीच रास्ते में फंस रहे हैं. अब प्रशासन यह कह रहा हैं कि ट्रक की बजाय जीप में सेब और अन्य फसलों को भेजा जाए. ट्रक का किराया दिल्ली तक 90 हजार रुपए बनता हैं और उसमें 5 जीप से अधिक माल जाता हैं. अगर में जीप में अपना माल भेजते हैं तो वो उसका किराया भी नहीं भर पाएंगे। क्योंकि जीप का किराया 30 से 40 हजार रुपए है और खराब मौसम के कारण सेब के दाम भी काफी गिर गए हैं.

सेब खरीदने से कतरा रहे व्यापारी (ETV Bharat)

प्रशासन पर गंभीर आरोप

भुंतर सब्जी मंडी में काम कर रहे आढ़ती घनश्याम का कहना है कि 'खराब मौसम के कारण बगीचों में करोड़ों रुपए का सेब खराब हो रहा है और प्रशासन सड़कों को बहाल करने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिस कारण किसानों और बागवानों का नुकसान तो हो रहा है. उसके साथ ही आढ़ती व्यापारी, मजदूर, ट्रक और जीप चालक भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं. सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों की हालत को सुधारे, ताकि सेब के साथ अन्य कृषि उत्पाद सब्जी मंडी पहुंच सके और बागवानी से जुड़े सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके.'

बारिश के कारण नहीं हो पा रहा तुड़ान

कुल्लू जिला सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है. कुल्लू में सालाना 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक सेब का उत्पादन होता है. यहां रॉयल डिलीशियस, गाला, किंग रॉट के साथ हनी क्रिस्प जैसी विदेशी किस्में बागवान उगा रहे हैं. सड़कें बंद होने से गोदाम में पड़ा सेब खराब हो रहा है, वहीं दूसरी लगातार बारिश के कारण बगीचों में लगे सेब का तुड़ान नहीं हो पा रहा है. मनाली और उसके आस पास के इलाकों का सेब अभी भी बगीचों में ही है. कुछ जगहों पर सेब काला पड़ना शुरू हो चुका और सड़ना भी शुरू हो गया है.

वही, भुंतर सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सचिव सोहन लाल का कहना हैं कि 'पिछले 2 महीने से सड़क की हालत खराब है और प्रशासन के अधिकारी इस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं. अगर कुल्लू से मंडी सड़क पर भूस्खलन हो रहा है तो वाया कटोला सड़क मार्ग की हालत को सुधारना चाहिए था. इस सड़क मार्ग पर मात्र 50 मीटर हिस्सा खराब है, लेकिन उसकी और किसी का भी ध्यान नहीं है. 2 माह में अगर सरकार ने उस हिस्से की मरम्मत की होती तो आज वैकल्पिक मार्ग से सेब के ट्रक बाहरी राज्यों की मंडियों तक भेजे जा सकते थे, लेकिन सरकार और प्रशासन की नाकामी का खामियाजा कुल्लू मनाली के किसानों और बागवानों को भुगतना पड़ रहा हैं.'

