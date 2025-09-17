ETV Bharat / state

सरकार ने सड़क नहीं बनवाई तो ग्रामीणों ने उठाया फावड़ा, महिलाएं भी कर रहीं श्रमदान

खूंटी में सड़कें खराब स्थिति में हैं. जिसकी वजह है कि ग्रामीण खुद सड़क निर्माण करते हैं.

सड़क निर्माण में जुटे ग्रामीण (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 3:17 PM IST

खूंटी: जिले के मुरहू प्रखंड मुख्यालय से पांच किमी की दूरी पर बिंदा पंचायत का चकोम्दा गांव है, जो आज भी सरकार की धीमी प्रक्रिया और सरकार के सिस्टम से मिले आश्वासन का शिकार है. 200 की आबादी वाले इस गांव के साथ बुंडू मामाइल और बालगी गांव भी हैं. लेकिन इन गांवों को जोड़ने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है. बरसात के दिनों में ग्रामीणों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. जब सरकार ने इस सड़क को नहीं बनवाया तो ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर किसी तरह सड़क बना रहे हैं.

श्रमदान कर तैयार की जा रही सड़क

दरअसल, खूंटी-चाईबासा मुख्य मार्ग से दो किमी की दूरी पर चकोम्दा, बुंडू मामाइल और बालगी गांव है. यहां के ग्रामीण बारिश शुरू होने से पहले श्रमदान से सड़कें बनाते हैं. तभी यहां आवाजाही संभव हो पाती है. लेकिन इस वर्ष समय से पहले हुए तेज बारिश के कारण सड़कों पर अत्यधिक कीचड़ और गड्ढे हो गए, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई.

ग्रामीणों का बयान (ईटीवी भारत)

चंदा जमा कर बनाई जा रही सड़क

तीनों गांव के ग्रामीण खुद के श्रमदान और चंदा इकट्ठा कर पत्थर और ईंट जुगाड़ की और रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया. ग्रामीणों के अनुसार गांव के बीच में एक नाला है, जिसपर कभी सरकार के द्वारा एक पुलिया बनाई गई थी. लेकिन सड़क नहीं बनी. ग्रामीणों को याद भी नहीं है कि गांव में पुलिया किस वर्ष बनी है. हालांकि गांव वाले बताते हैं कि कई बार प्रखंड से लेकर जिला प्रशासन तक सड़क बनाने की गुहार लगाई गई, लेकिन सिस्टम ने ग्रामीणों की फरियाद नहीं सुनी. इस कारण अब वे हर साल खुद श्रमदान करते हैं और सड़क की मरम्मत कर चलने लायक बनाते हैं.

बीमार होने पर परेशानियों का करना पड़ता है सामना

ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है या कोई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती. गांव खूंटी-चाईबासा मुख्य सड़क से महज दो किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सड़क सुविधा नहीं होने के कारण यह दो किलोमीटर का सफर किसी चुनौती से कम नहीं है. बरसात के मौसम में आना-जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. बच्चों के लिए बरसात के दिनों में स्कूल पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. इस कीचड़ भरे रास्ते पर रोजाना चलना न सिर्फ परेशानी है बल्कि खतरनाक भी साबित होता है.

किसी ने नहीं सुनी सड़क बनवाने की फरियाद

ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने इस समस्या को लेकर पूर्व विधायक से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है. कई बार फरियाद लगाने के बावजूद अबतक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. गांव में सड़क के अलावा स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य कई बुनियादी सुविधाएं भी अबतक इस गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो उनका संघर्ष और भी कठिन होता जाएगा.

मुरहू बीडीओ रंजीत सिन्हा ने बताया कि गांव की समस्या की जानकारी मिली है. रैयती जमीन होने के कारण गांव में रास्ता अभी तक नहीं बना है. प्रखंड स्तर से प्रयास कर ग्राम सभा कराया जाएगा और जल्द ही गांव में सड़क सहित अन्य समस्याओं का समाधान करा कर योजनाएं पहुंचायी जाएगी. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के बीच रैयत भूमि होने के कारण सड़क लंबे समय से अवरुद्ध है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा हो रही है. हालांकि, पेयजल के संबंध में उन्होंने बताया कि गांव के लिए नल-जल योजना पर काम चल रहा है.

