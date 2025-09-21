लातेहार में जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान, पांच साल से अटका है विकास
लातेहार में ग्रामीण इलाकों के सड़कों की अवस्था खराब है. ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी.
Published : September 21, 2025 at 3:33 PM IST
लातेहार: जिले के कई ग्रामीण सड़कों की हालत अत्यंत जर्जर है. इन सड़कों में कुछ ऐसे सड़क भी हैं, जो न सिर्फ दो पंचायत को जोड़ती है बल्कि इन सड़कों से दो जिले भी सीधे जुड़ते हैं. लातेहार और लोहरदगा जिले को जोड़ने वाली पेशरार-रिचुघुटा पथ इसका एक उदाहरण मात्र है.
पांच वर्षों से अधूर पड़ा है सड़क निर्माण कार्य
वर्तमान में इस सड़क की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि कई स्थानों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. संवेदक की लापरवाही के कारण पिछले चार-पांच वर्षों से सड़क अधूरी पड़ी हुई है. दरअसल, लातेहार के पेशरार पंचायत और लोहरदगा के पेशरार प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है.
पेशरार से रिचुघुटा तक जाने वाली सड़क की स्थिति तो इतनी जर्जर हो गई है कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. लगभग 5 साल पहले सड़क निर्माण के लिए टेंडर भी निकाली गई थी और कार्य भी आरंभ किया गया था. कुछ दिनों तक मिट्टी का काम करने के बाद संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण को अधूरा छोड़कर काम बंद कर दिया गया.
जब कभी विभागीय दबाव पड़ता है तो संवेदक के द्वारा नाम मात्र के लिए सड़क निर्माण कार्य में मजदूरों को लगाया जाता है, उसके बाद फिर काम बंद कर दिया जाता है. बरसात के दिनों में 5 किलोमीटर लंबी इस सड़क से गुजरना जान जोखिम में डालने के बराबर होता है.
प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग गुजरते हैं इस रास्ते से
पेशरार से रिचुघुटा पथ काफी व्यस्त सड़क है. इस सड़क से प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग गुजरते हैं. लातेहार से लोहरदगा जाने का यह एक शॉर्टकट रास्ता भी है. परंतु सड़क की स्थिति खराब रहने के कारण लोगों को इस रास्ते पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. स्थानीय ग्रामीण प्रकाश पांडेय, रामकेवल उरांव, संतोष प्रसाद, सुमित यादव आदि ने बताया कि संवेदक की लापरवाही के कारण सड़क की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है.
समस्या पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है:- ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार नेता और अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई, परंतु सरकार इस समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. ग्रामीणों ने बताया कि लगभग ढाई से 3 वर्ष पहले सड़क निर्माण के लिए कुछ काम किया गया था. परंतु उसके बाद सड़क का निर्माण बंद कर दिया गया. सड़क के बीचों-बीच एक नदी बहती है. उस पर पुल भी बनाया जा रहा था. लेकिन पुल भी अधूरा छोड़ दिया गया. कुछ दिन पहले पुल निर्माण के लिए फिर से काम लगाया गया है. लेकिन जो अभी की स्थिति है उससे साफ लग रहा है कि कार्य पूरा नहीं होगा.
संवेदक को दी गई है अंतिम चेतावनी
हालांकि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि संवेदक को विभाग के द्वारा अंतिम चेतावनी दी गई है कि सड़क और पुल का निर्माण जल्द पूरा करें नहीं तो संबंधित संवेदक को काली सूची में डाल दी जाएगी. उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण कार्य आरंभ कर दी गई है. विभाग की इस पर कड़ी नजर है.
ये भी पढ़ें: सरकार ने सड़क नहीं बनवाई तो ग्रामीणों ने उठाया फावड़ा, महिलाएं भी कर रहीं श्रमदान
लातेहार के गांवों में नहीं पहुंच पा रहा है विकास, वजह है जर्जर सड़क, 5000 से अधिक लोग प्रभावित
जर्जर सड़क के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर लादकर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, हुई मौत