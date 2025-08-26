ETV Bharat / state

बिहार के स्कूल का हाल देखिए, दो कमरों में सिमटी 301 बच्चों की पढ़ाई, जर्जर हाल

समस्तीपुर के सरकारी स्कूल का जर्जर भवन और दो कमरों में 301 बच्चों की पढ़ाई हो रही है. बारिश में हालात और भी खराब है.

राजकीय मध्य विद्यालय छतौनी (ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 2:28 PM IST

समस्तीपुर: बिहार में शिक्षा के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के दावे तो बड़े-बड़े किए जाते हैं, लेकिन समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय छतौनी की स्थिति इन दावों की पोल खोल रही है. बारिश के मौसम में स्कूल की टूटी-फूटी छप्पर ने दगा दे दिया, जिसके चलते सैकड़ों बच्चों को दो छोटे-छोटे कमरों और बरामदे में भेड़-बकरी की तरह बैठाकर पढ़ाई करानी पड़ रही है.

70 साल पुराना स्कूल बदहाल: साल 1954 में स्थापित यह स्कूल आजादी के बाद से क्षेत्र की शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन 70 साल बाद भी इसकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ. स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप ठाकुर के अनुसार, स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. बारिश से पहले कुछ कक्षाएं टूटे-फूटे झोपड़े में चल रही थीं, लेकिन इस मौसम में वह भी धराशायी हो गया. अब महज दो कमरों में कक्षा एक से आठ तक के 301 से अधिक छात्रों को पढ़ाना मजबूरी है.

छात्रों के सामने संसाधन नाकम: स्कूल में 301 से अधिक छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन उनके लिए केवल दो जर्जर कमरे उपलब्ध हैं. शिक्षिका सुधा कुमारी ने बताया कि भवन इतना कमजोर है कि इसके कभी भी गिरने का खतरा बना रहता है. बारिश के मौसम में स्थिति और बदतर हो जाती है.

"छत से पानी टपकता है और बच्चों को बरामदे पर बैठने को मजबूर होना पड़ता है. इससे न केवल पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है."-सुधा कुमारी, शिक्षिका

पढ़ाई में बाधा, चोट का खतरा: स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भी अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित हैं. आठवीं कक्षा की एक छात्रा आयुषी ने बताया कि कमरों की कमी के कारण कभी कमरे में तो कभी बरामदे पर बैठना पड़ता है, जिससे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है.

"जर्जर भवन के कारण कई बार बच्चों को चोट भी लग चुकी है. बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि टपकती छत और गीली फर्श पर बैठना पड़ता है."-आयुषी, छात्रा

प्रशासन को सूचना, फिर भी कार्रवाई नहीं: स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप ठाकुर ने बताया कि स्कूल की जर्जर स्थिति के बारे में शिक्षा विभाग को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

"बारिश के मौसम में बच्चों को पढ़ाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दो कमरों में सभी कक्षाओं का संचालन करना न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है."-दिलीप ठाकुर, प्रभारी प्रधानाध्यापक

शिक्षा विभाग की उदासीनता पर सवाल: बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे बड़े-बड़े दावों के बीच इस स्कूल की स्थिति शिक्षा विभाग की उदासीनता को उजागर करती है. स्कूल में बुनियादी सुविधाएं जैसे पर्याप्त कमरे और मजबूत भवन तक उपलब्ध नहीं हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर और नीचे जाएगा.

क्या कहते हैं बीईओ: जिले के शिवाजीनगर अंतर्गत स्कूल से सम्बंधित मामले को लेकर बीईओ रामजन्म सिंह की माने तो, ब्लॉक अंतर्गत ऐसे भूमिहीन व भवनहीन स्कूलों की समस्या के समाधान में विभाग गंभीरता से जुटा है. इस स्कूल को लेकर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"ब्लॉक अंतर्गत ऐसे भूमिहीन व भवनहीन स्कूलों की समस्या के समाधान में विभाग गंभीरता से जुटा है."-रामजन्म सिंह, बीईओ, शिवाजीनगर

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर: बिहार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच साक्षरता दर में काफी अंतर है. शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए. 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में, शहरी पुरुषों की साक्षरता दर 89.8% है, जबकि ग्रामीण पुरुषों की 81.5% (8.3 अंकों का अंतर). महिलाओं के लिए यह अंतर और भी स्पष्ट है, शहरी क्षेत्रों में 77.5% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 65.0% (12.5 अंकों का अंतर). यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर अभी भी सीमित हैं.

ग्रामीण बच्चों के भविष्य का सवाल: राजकीय मध्य विद्यालय छतौनी की स्थिति न केवल शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को दर्शाती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि आखिर कब तक ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर रहेंगे? शिक्षा विभाग को तत्काल इस स्कूल के भवन की मरम्मत या नए भवन के निर्माण के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस कार्रवाई अब समय की मांग है.

