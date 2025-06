ETV Bharat / state

1500 नन्हें घड़ियालों की चंबल में दस्तक, वन विभाग की टीम संरक्षण में जुटी - NATIONAL CHAMBAL GHARIAL SANCTUARY

अंडों से निकल रहे बच्चे ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर : राजस्थान-मध्य प्रदेश की सीमा से होकर गुजरने वाली चंबल नदी इन दिनों नन्हें घड़ियालों की किलकारियों से गुलजार हो रही है. गर्मी के मौसम में चंबल के रेतीले किनारों पर सुरक्षित रखे गए अंडों से अब बच्चे निकलने लगे हैं. राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के अधिकारियों की देखरेख में इन अंडों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र में कृत्रिम हैचिंग की मदद से अंडों से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है. रेंजर दीपक कुमार मीणा के अनुसार, धौलपुर रेंज के शंकरपुरा, अंडवापुरैनी, हरिगिर बाबा और बसई डांग जैसे क्षेत्रों में हजारों अंडे दिए गए थे, जिनमें से अब तक करीब 1500 बच्चे निकल चुके हैं. इन नन्हे घड़ियालों की गतिविधियों से चंबल के घाटों पर जीवंतता लौट आई है. झुंड के झुंड बच्चे घाटों पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर अभयारण्य अधिकारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं. बताया गया कि मादा घड़ियाल बच्चों की देखरेख खुद कर रही है, जबकि सुरक्षाकर्मी भी लगातार निगरानी में लगे हुए हैं. चंबल में बढ़ा घड़ियालों का कुनबा (वीडियो ईटीवी भारत धौलपुर) पढ़ें. टिटहरी ने ऊंचाई पर दिए 4 अंडे, इस बार मानसून रहेगा जोरदार, सुनिए पर्यावरणविद की जुबानी

