ETV Bharat / state

कोटद्वार के मालन नदी में बहा शिशु हाथी सलामत बरामद, कालागढ़ एलिफेंट सेंटर में इलाज जारी

पौड़ी जिले के कोटद्वार में भारी बारिश के चलते उफना गई थी मालन नदी, तेज धार में बह गया था शिशु हाथी, अब सकुशल बरामद

Baby Elephant Rescue in Kotdwar
शिशु हाथी का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Corbett Park Administration)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read

रामनगर: कुछ दिन पहले कोटद्वार के पास मालन नदी में बहा एक शिशु हाथी मिल गया है. जो नदी में चट्टान के बीच फंसा मिला. जिसे रेस्क्यू कर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलिफेंट सेंटर लाया गया है. जहां पर शिशु हाथी का उपचार चल रहा है.

मालन नदी में बह गया था एक शिशु हाथी: दरअसल, बीती दिनों कोटद्वार के पास मालन नदी में एक शिशु हाथी के बह जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम एक्टिव हुई. जिसके बाद लैंसडाउन वन प्रभाग के वन कर्मियों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसी बीच बाद में सूचना मिली कि हाथी का बच्चा नदी में चट्टान के बीच फंसा हुआ है.

कोटद्वार के मालन नदी में बहा शिशु हाथी सलामत बरामद (ETV BHARAT)

इस सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और बहते पानी से हाथी के बच्चे को सकुशल रेस्क्यू किया. फिर वन विभाग की ओर से प्रारंभिक रूप से प्रयास किया गया कि इस हाथी के बच्चे को उसके झुंड से मिलाया जाए, लेकिन आसपास उसके अन्य हाथी नहीं मिले. इस वजह से वन विभाग ने हाथी के बच्चे को संरक्षण में लिया.

Baby Elephant Rescue in Kotdwar
शिशु हाथी का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Corbett Park Administration)

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बटोला ने बताया कि कुछ दिन पहले मालन नदी में शिशु हाथी बह गया था, जो चट्टानों के बीच फंस गया था. सूचना मिलते ही हमारी टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. वहां पर प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ स्थित एलिफेंट सेंटर में लाया गया है.

"शिशु हाथी की उम्र करीब एक महीना है. जो मादा है. फिलहाल, उसकी सेहत थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. दुष्यंत शर्मा की देखरेख में उसका इलाज लगातार जारी है."- डॉ. साकेत बडोला, डायरेक्टर, सीटीआर

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बटोला ने बताया कि हमारी टीम उसके स्वास्थ्य सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. फिलहाल, उसकी स्थिति स्थिर है, लेकिन पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ के लिए निरंतर निगरानी और चिकित्सकीय देखरेख जरूरी है.

"यह शिशु हाथी फिलहाल अकेला है. उसकी मां या झुंड से जुड़ने का प्रयास विफल रहा है. इसलिए कॉर्बेट एलिफेंट सेंटर में उसकी सुरक्षित रखवाली की जा रही है. साथ ही उसकी स्वाभाविक आदतों के अनुरूप वातावरण बनाए रखा जा रहा है. ताकि, जल्द से जल्द उसका स्वास्थ्य सुधर सके."- डॉ. साकेत बडोला, डायरेक्टर, सीटीआर

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्यजीव संरक्षण व प्रबंधन में संवेदनशीलता दिखाते हुए बताया कि ऐसे दुर्घटनाओं के समय तत्काल बचाव व सही इलाज बहुत आवश्यक होता है. इस शिशु हाथी के बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT SWEPT AWAY MALAN RIVERNAINITAL KALAGARH ELEPHANT CENTERकालागढ़ एलिफेंट सेंटर हाथी का उपचारकोटद्वार मालन नदी शिशु हाथी बहाBABY ELEPHANT RESCUE IN KOTDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.