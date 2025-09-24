नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, कहा- स्वास्थ्य विभाग में हुआ टेंडर घोटाला, सीएम को लिखा पत्र

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, कहा- स्वास्थ्य विभाग में हुआ टेंडर घोटाला, सीएम को लिखा पत्र
स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाला करने का आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है. इस मामले में उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है.
Published : September 24, 2025 at 4:50 PM IST
रांचीः नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाला का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है. इस बाबत बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं. उन्होंने कहा है कि उपलब्ध रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि सुनियोजित ढंग से प्रतिस्पर्धा को सीमित कर कुछ खास चुनिंदा लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है.
बाबूलाल ने पत्र के माध्यम से कहा है कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि शासन की पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों पर भी गहरा सवाल खड़ा करता है. इसलिए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच आवश्यक है.
सिर्फ तीन कंपनियों को ही टेंडर मिला
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के जेम पोर्टल के तहत दिसंबर 2024 से अब तक निकाले गए 11 टेंडर्स का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जतायी है. बाबूलाल ने ऐसे सभी 11 टेंडर में सिर्फ तीन कंपनी-Hind Infraproject Pvt-Ltd, M/s Bharat Art & Supplier और M/s Global Arts & Suppliers को टेंडर देने पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि हेर-फेर करने का एक सुनियोजित साजिश है.
स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में हेराफेरीः बाबूलाल
उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इन तीनों कंपनियों का पता एक ही है - Irgu Road, Pahari Tola, Ranchi जो इनकी मिलीभगत और फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है. इतना ही नहीं तीनों कंपनियों के निदेशक/प्रोप्राइटर एक ही परिवार के सदस्य हैं. जिनके नाम हैं ख्वाजा अब्दुल गुदिर अहमद बट, ख्वाजा मोहसिन अहमद और फरहान अहमद बट. इनमें से ख्वाजा मोहसिन अहमद एक ही समय में दो कंपनियों के निदेशक/प्रोप्राइटर के रूप में दर्ज हैं, जो सभी टेंडरों को रद्द करने का सबसे बड़ा आधार हो सकता था, लेकिन चूंकि पूरा हेरफेर स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में हुआ, इसलिए इन कंपनियों को हर बार “टेक्निकली क्वालिफाई” घोषित कर दिया गया.
टेंडर अनियमितता की हो जांच
मुख्यमंत्री को लिखे गए अपने पत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि टेंडर की पूरी प्रक्रिया में जेम पोर्टल की नियमावली और प्रावधान का खुला उल्लंघन हुआ है. जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति/समूह से जुड़ी कंपनियों की बोलियां तकनीकी स्तर पर निरस्त होनी चाहिए थीं, लेकिन यहां उल्टा इन्हें योग्य घोषित किया गया.
उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार ने एक ही पते पर तीन कंपनियां बनाकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया. पूरे झारखंड में 11 जिलों के 11 टेंडरों को मैनेज करना केवल तभी संभव है, जब यह पूरा खेल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण में हुआ हो. जेम पोर्टल की प्रक्रिया के Clause 29 के अनुसार यदि एक व्यक्ति दो या अधिक कंपनियां बनाकर बिडिंग में हिस्सा लेता है, तो तकनीकी जांच के दौरान ही उसका टेंडर स्वतः निरस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहां तो नियमों को उलटकर अयोग्य कंपनियों को ही योग्य घोषित कर भारी संख्या में टेंडर अवार्ड कर दिया गया.
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप
उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतने बड़े पैमाने पर यह गोरखधंधा बिना मंत्री के संरक्षण के संभव ही नहीं है. नेता प्रतिपक्ष के अनुसार मंत्री इरफान अंसारी ने न केवल अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि जानबूझकर अपने खास लोगों को टेंडर बांटे. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस मामले में एफआईआर करा कर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
