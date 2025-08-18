रांचीः आईपीएस अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी के पद पर सेवा विस्तार देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को बाबूलाल मरांडी ने वापस ले लिया है. आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अनजारिया की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने रखा पक्ष

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय साह ने पार्टी का पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बाबूलाल मरांडी से याचिका वापस लेने को कहा कि वे एक याचिकाकर्ता हैं. इस मामले में सीधे तौर पर पीड़ित नहीं हैं. इसलिए उनको पीआईएल वापस ले लेना चाहिए. लिहाजा, पीआईएल वापस लेते हुए बाबूलाल मरांडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि डीजीपी नियुक्ति के मामले को सुना जाए.

जानकारी देते हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार और भाजपा प्रवक्ता अजय साह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में जो रिट फाइल किया है, उसके जरिए सलेक्शन प्रोसेस को चुनौती दी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे रिट पिटीशन पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी. भाजपा ने उम्मीद जतायी है कि तीन हफ्ते बाद अवैध तरीके से हुई डीजीपी नियुक्ति मामले में फैसला आ सकता है.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने दी जानकारी

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक विवादों को निपटाने के लिए अवमानना और पीआईएल के जरिए कोर्ट का इस्तेमाल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जतायी है. साथ ही डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार करते हुए तीन सप्ताह बाद सुनवाई करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालयों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. साथ ही नियुक्ति को लेकर बनाई गई नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बाबूलाल मरांडी की ओर से दलील थी कि डीजीपी को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त निर्धारित की है, उसकी अनदेखी हुई है. लिहाजा, उनकी नियुक्ति को कोर्ट की अवमानना माना जाना चाहिए.

