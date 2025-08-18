ETV Bharat / state

डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बाबूलाल मरांडी ने वापस ली याचिका, भाजपा की दलील, तीन हफ्ते बाद SC में होगी सुनवाई - DGP ANURAG GUPTA CASE

डीजीपी अनुराग गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका को बाबूलाल मरांडी ने वापस ले लिया है.

DGP Anurag Gupta Case
सुप्रीम कोर्ट और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read

रांचीः आईपीएस अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी के पद पर सेवा विस्तार देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को बाबूलाल मरांडी ने वापस ले लिया है. आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अनजारिया की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने रखा पक्ष

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय साह ने पार्टी का पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बाबूलाल मरांडी से याचिका वापस लेने को कहा कि वे एक याचिकाकर्ता हैं. इस मामले में सीधे तौर पर पीड़ित नहीं हैं. इसलिए उनको पीआईएल वापस ले लेना चाहिए. लिहाजा, पीआईएल वापस लेते हुए बाबूलाल मरांडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि डीजीपी नियुक्ति के मामले को सुना जाए.

जानकारी देते हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार और भाजपा प्रवक्ता अजय साह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में जो रिट फाइल किया है, उसके जरिए सलेक्शन प्रोसेस को चुनौती दी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे रिट पिटीशन पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी. भाजपा ने उम्मीद जतायी है कि तीन हफ्ते बाद अवैध तरीके से हुई डीजीपी नियुक्ति मामले में फैसला आ सकता है.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने दी जानकारी

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक विवादों को निपटाने के लिए अवमानना और पीआईएल के जरिए कोर्ट का इस्तेमाल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जतायी है. साथ ही डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार करते हुए तीन सप्ताह बाद सुनवाई करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालयों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. साथ ही नियुक्ति को लेकर बनाई गई नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बाबूलाल मरांडी की ओर से दलील थी कि डीजीपी को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त निर्धारित की है, उसकी अनदेखी हुई है. लिहाजा, उनकी नियुक्ति को कोर्ट की अवमानना माना जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

झारखंड DGP की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शैडो डीजीपी से स्पष्टीकरण मांग रहा झारखंड का गृह विभाग- बाबूलाल मरांडी

डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली का मामला, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब के लिए दिया एक और मौका

बिना सैलरी वाले झारखंड के पहले डीजीपी बने अनुराग गुप्ता, केंद्र और राज्य के संबंध पर किस तरह का पड़ेगा असर!

रांचीः आईपीएस अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी के पद पर सेवा विस्तार देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को बाबूलाल मरांडी ने वापस ले लिया है. आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अनजारिया की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने रखा पक्ष

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय साह ने पार्टी का पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बाबूलाल मरांडी से याचिका वापस लेने को कहा कि वे एक याचिकाकर्ता हैं. इस मामले में सीधे तौर पर पीड़ित नहीं हैं. इसलिए उनको पीआईएल वापस ले लेना चाहिए. लिहाजा, पीआईएल वापस लेते हुए बाबूलाल मरांडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि डीजीपी नियुक्ति के मामले को सुना जाए.

जानकारी देते हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार और भाजपा प्रवक्ता अजय साह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में जो रिट फाइल किया है, उसके जरिए सलेक्शन प्रोसेस को चुनौती दी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे रिट पिटीशन पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी. भाजपा ने उम्मीद जतायी है कि तीन हफ्ते बाद अवैध तरीके से हुई डीजीपी नियुक्ति मामले में फैसला आ सकता है.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने दी जानकारी

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक विवादों को निपटाने के लिए अवमानना और पीआईएल के जरिए कोर्ट का इस्तेमाल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जतायी है. साथ ही डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार करते हुए तीन सप्ताह बाद सुनवाई करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालयों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. साथ ही नियुक्ति को लेकर बनाई गई नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बाबूलाल मरांडी की ओर से दलील थी कि डीजीपी को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त निर्धारित की है, उसकी अनदेखी हुई है. लिहाजा, उनकी नियुक्ति को कोर्ट की अवमानना माना जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

झारखंड DGP की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शैडो डीजीपी से स्पष्टीकरण मांग रहा झारखंड का गृह विभाग- बाबूलाल मरांडी

डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली का मामला, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब के लिए दिया एक और मौका

बिना सैलरी वाले झारखंड के पहले डीजीपी बने अनुराग गुप्ता, केंद्र और राज्य के संबंध पर किस तरह का पड़ेगा असर!

For All Latest Updates

TAGGED:

BABULAL MARANDI WITHDREW PETITIONJHARKHAND DGP CASE IN SUPREME COURTSUPREME COURT ON JHARKHAND DGP CASEडीजीपी अनुराग गुप्ता मामलाDGP ANURAG GUPTA CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.