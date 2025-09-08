ETV Bharat / state

धनबाद में भूधंसान क्षेत्र का बाबूलाल मरांडी ने किया दौरा, कहा- प्रभावित लोगों का पुनर्वास राज्य सरकार और बीसीसीएल की जिम्मेवारी

धनबादः जिले में बीते शुक्रवार दो बड़ी घटना घटी थी. रामकनाली ओपी क्षेत्र मुंडाधौड़ा में भूधंसान की घटना हुई थी, जिसमे कई घर जमींदोज हो गए थे. दूसरी घटना अंगारपथरा ओपी क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 04 अंतर्गत काटापहाड़ी में संचालित आउटसोर्सिंग में खदान हादसा हुआ था. लैंड स्लाइड होने से सर्विस वैन में सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई थी. सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुंडाधौड़ा में भूधसान स्थल दौरा करने पहुंचे. बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो सहित भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ रहे. बाबूलाल मरांडी भूधंसान में जमींदोज हुए घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों से मिले. प्रभावित परिवारों ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा हेवी ब्लास्टिंग, अवैध कोयला खनन होने की बात बताई. बाबूलाल मरांडी ने सभी को पुनर्वास जल्द कराने, दोषियों पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया.

पीड़ित, विधायक और बाबूलाल मरांडी का बयान (ईटीवी भारत)

इस दौरान लोगों में बीसीसीएल, आउटसोर्सिंग प्रबंधन के प्रति आक्रोश देखा गया. बीसीसीएल द्वारा धमकी देने की बात लोगों ने कही. भूधंसान की घटना के बाद जमीन दो टुकड़ों में बंट गई है, हर तरफ मलबा ही मलबा देखा गया.



प्रभावित परिवार के सदस्यों ने कहा कई दशक से यहां वे लोग रह रहे हैं. बीसीसीएल हेवी ब्लास्टिंग करती है. जिसके कारण भूधंसान की घटना घटी. आधा दर्जन से अधिक घर जमींदोज हो गया. कोई बीसीसीएल अधिकारी एक बार भी उनलोगों की सुध लेने नहीं आया. 2 साल से यहां से हटाने की मांग, पुनर्वास कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया. मवेशी, जेवर घर का सामान सब जमीन में समा गया.

वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं. इसलिए इलाके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं. लोगों का हाल चाल लेने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहां खदाने चल रही हैं और खतरे का अलार्म हर वक्त बज रहा है, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुल रही है, जबकि लोग पुनर्वास की लगातार मांग कर रहें हैं.