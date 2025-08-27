रांची: राज्य में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है. झारखंड विधानसभा में इसके विरोध में पारित प्रस्ताव के बाद राजनीति तेज हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है.

SIR के विरोध में प्रस्ताव वोट बैंक के कारणः बाबूलाल

भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड में जिस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए एक उदाहरण कल झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से पेश किया गया है.

बयान देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बाबूलाल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

बाबूलाल मरांडी ने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस तरह से आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है और मुसलमानों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है इससे साफ प्रमाणित होता है कि राज्य का डेमोग्राफी किस तरह से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने राज्य की जनता को बता दिया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को न केवल हम बसा रहे हैं, बल्कि उन्हें मतदाता भी बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने ऐसा सिर्फ झारखंड के चुनाव में लाभ उठाने के लिए किया है.

राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी प्रभावितः नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है. जिसमें सबसे ज्यादा यहां के आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि संथाल परगना में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर के पंचायत और जिला परिषद का चुनाव जीते हैं. यदि यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब ऐसे बांग्लादेशी यहां आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर विधायक और सांसद भी बनेंगे.

1951 और 2011 की जनगणना का दिया हवाला

नेता प्रतिपक्ष ने 1951 में हुई जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि उस समय आदिवासियों की आबादी झारखंड में 35.38 प्रतिशत थी और उस समय 8.9% मुसलमान की आबादी थी. 2011 की जनगणना को देखें तो राज्य में आदिवासियों की आबादी घटकर 26.20 प्रतिशत हो गई और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 14.53 प्रतिशत हो गई. इस तरह से देखें तो 1951 की जनगणना की तुलना में राज्य में जहां आदिवासियों की आबादी में कमी आई है, वहीं मुसलमान की आबादी में जबरदस्त वृद्धि हुई है.

उन्होंने कहा कि 1951 में सनातनियों की आबादी 87.79 प्रतिशत थी, जो 2011 में घटकर 81.17% हो गई. मुसलमानों की बढ़ती आबादी नेचुरल नहीं है, बल्कि कृत्रित तरीके यानी बंगलादेशी घुसपैठ की वजह से है. जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के द्वारा वोटर लिस्ट, जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड बनाने के अलावे जमीन-जायदाद भी उपलब्ध कराया जाता रहा है.

'वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम'

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच देश में 9.3 प्रतिशत वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है. झारखंड में उस समय वोटरों की संख्या राष्ट्रीय वृद्धि से कम हुई है जो 6.2 प्रतिशत रही. लेकिन 2019 से 2024 के बीच में जो वोटर की संख्या में वृद्धि हुई है उसमें देश में 10.01% है, लेकिन झारखंड में 16.7% की वृद्धि हुई है. जिसपर गौर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में कांग्रेस, झामुमो और राजद की ही सरकार है. इसे प्रमाणित होता है कि किस तरह से यह लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को यहां बसाने के साथ-साथ उनके नाम वोटर लिस्ट में भी नाम शामिल कराते हैं.

