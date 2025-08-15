ETV Bharat / state

कांग्रेस के 'वोट चोर-गद्दी छोड़' अभियान पर बोले बाबूलाल, कहा राहुल गांधी को जब-जब होता है पेट दर्द तब करते है इस तरह का काम - ELECTION COMMISSION OF INDIA

विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा वह बेतुकी बातें करते हैं.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 4:15 PM IST

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर सियासत गर्म है. कांग्रेस के इस आंदोलन की बीजेपी ने तीखी निंदा करते हुए औचित्यहीन बताया है. नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से उनके पेट में दर्द होने लगा है. जो समय-समय पर उठता रहता है. कभी-कभी तो इतना जोर से होने लगता है कि वे इधर-उधर चिल्लाने लगते हैं.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि याद करिए राफेल के खरीद पर वह देशभर में चौकीदार चोर है कहते हुए घूमते रहे, पेगासस मामले में इजरायली कंपनी के साथ मिलकर जासूसी करने का उन्होंने आरोप लगाया और बाद में पीछे हट गए. किसान आंदोलन में वह क्या कर रहे थे किसी से छिपा नहीं है. सीएए जब आया तो कहने लगे कि देश से मुसलमानों को भगाने की यह तैयारी है. यह सभी मामले खारिज होते चले गए तो इस बार राहुल गांधी के पेट में दर्द वोट चोरी को लेकर होने लगा है.

चुनाव आयोग का एसआईआर सही कदम- बाबूलाल

चुनाव आयोग के एसआईआर को सही बताते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब कभी भी मतदाता सूची पुनरीक्षण होता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को फ्री ऑफ कॉस्ट वोटर लिस्ट दी जाती है. यह वोटर लिस्ट इसलिए दी जाती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इसकी जांच करा लें.

इस दौरान यदि किसी का नाम छूट गया है या गलत है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है. यह सभी राजनीतिक दलों को आयोग के द्वारा जारी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट दिया जाता है. इसके बावजूद यदि कांग्रेस को यह लगता है कि कहीं ज्यादा वोटर हैं या कहीं काम हैं तो आयोग के समक्ष समय पर शिकायत दर्ज कर सकती है. मगर यह लोग करते नहीं हैं.

दरअसल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लोग पचा नहीं पा रहे हैं. क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला संघ का आदमी हो, यह नहीं हो सकता है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में एक भी बात कांग्रेस और राहुल गांधी ने जनता के हितों के लिए नहीं की है ऐसे में यात्रा निकालें या कुछ करें इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है.

संथाल में वर्ग विशेष मतदाताओं की बढ़ी संख्या लोकतंत्र के लिए खतरा है- बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर संथाल में वर्ग विशेष मतदाताओं की बढ़ी संख्या के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इन बातों को यदि बोला जाता है तो ममता से लेकर लालू, अखिलेश और हेमंत सोरेन तक चिल्लाने लगते हैं. जबकि वास्तविकता यही है कि संथाल में वर्ग विशेष मतदाताओं की संख्या बढ़ी है.

उन्होंने कहा कि इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां भी वोटर लिस्ट सुधारा जाएगा, जो गलत वोटर हैं उन्हें हटाया जाएगा. यह चुनाव आयोग का काम है. इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. यदि किसी का नाम छूट गया है तो फॉर्म भरकर चुनाव आयोग को दिया जा सकता है. उसमें नाम जुड़ जाएगा कई बार हम लोगों के नाम में भी त्रुटियां रही हैं जिसे बाद में सुधारा गया है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-

रांची में तिरंगा यात्रा के जरिए दिखा लोगों का राष्ट्रप्रेम, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा नेता हुए शामिल

'वोट चोरी' और SIR के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस, चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार, 14 अगस्त को निकालेंगे कैंडल मार्च

SIR पर झारखंड में भी सियासत तेज, इंडिया ब्लॉक के नेताओं के विरोध को एनडीए ने बताया बेतुका

