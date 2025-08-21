ETV Bharat / state

सूर्या हांसदा के परिजनों से मिलने गोड्डा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत को दी सीबीआई जांच कराने की सलाह - SURYA HANSDA ENCOUNTER

सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गोड्डा के ललमटिया पहुंचें.

Surya Hansda Encounter
बाबूलाल मरांडी (फोटो सोर्स- X)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2025 at 7:18 AM IST

गोड्डा: सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता गांव में नेताओं का आना-जाना जारी है. इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे.

इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर असल में हत्या है. अगर राज्य सरकार और सीएम हेमंत सोरेन को लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है, तो उन्हें बिना समय गंवाए सीबीआई जांच की मंजूरी दे देनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि सरकार इस घटना में शामिल है.

बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

बाबूलाल मरांडी यहीं नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि यह सारी घटना हेमंत सोरेन की जानकारी में अंजाम दी गई. उन्होंने कहा कि उन्होंने सूर्या हांसदा के कई वीडियो क्लिप देखे हैं, जिसमें उन्होंने लगातार खनन माफिया या अवैध तरीके से दूसरे राज्यों में पहुंचाए जा रहे बालू, गिट्टी, छर्री आदि का विरोध किया है.

उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में झामुमो के प्रदेश सचिव की भूमिका संदिग्ध है. 11 जून को गोड्डा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कुछ लोगों को राज्य छोड़ने को कहा गया, वरना एनकाउंटर की बात कही गई. इसके दो दिन बाद ही सूर्या के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई और ठीक दो महीने बाद 11 अगस्त को सूर्या को एनकाउंटर में मार दिया गया. ऐसे में अगर सीबीआई जांच हो जाए तो पूरी पोल खुल जाएगी.

झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल सकता. पूरे राज्य से बालू, गिट्टी, कोयला अवैध रूप से खनन करके बाहर भेजा जा रहा है. युवा बेरोजगार हैं, कई तरह की समस्याएं हैं.

