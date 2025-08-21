रांची: शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी आईएएस विनय कुमार चौबे समेत कई अन्य की जमानत का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खुला पत्र जारी कर कई गंभीर आरोपों के साथ सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले की जांच में जानबूझकर ढिलाई की गई, जिसकी वजह से आरोपियों को जमानत मिली. उन्होंने कहा कि पहले से आशंका थी कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने, बड़े षड्यंत्रकारियों को बचाने और भयादोहन कर मोटी रकम वसूली का रास्ता निकालने का एक प्रयास है और दुर्भाग्य से यह आशंका अब सच साबित हो रही है.

एजेंसी की तत्परता कहां गईः बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जिस तरह आनन-फानन में ACB ने एक बड़े अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया और फौरन गिरफ्तार कर लिया, वो तत्परता कहां गायब हो गई है. आम लोगों को यह बात पच नहीं रही है कि सरकार तीन महीने के भीतर एक चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई, जिसके कारण एक-एक कर जेल में बंद सारे आरोपियों को जमानत मिल रही है.

आरोपियों से पूछताछ की रिकॉर्डिंग कहां हैः बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से पूछा कि ऐसे गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में प्रमाण के तौर पर बयान की रिकॉर्डिंग होती है. उसे सुरक्षित रखा जाता है. खासकर बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली अभियुक्तों के मामलों में. उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी की भी पूछताछ की रिकॉर्डिंग नहीं रखी गई है ताकि मन मुताबिक बयान दर्ज कर जिसको चाहे फंसा दें और जिसको चाहें बचा लें.

किसके इशारे पर हुआ इतना बड़ा खेलः बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने सीएम से पूछा कि समय पर चार्जशीट न करने की योजना पर काम आपकी सहमति से हुआ है या नहीं? उन्होंने आरोप लगाया है कि इतना बड़ा गोरखधंधा और डील आपकी इजाजत के बगैर करने की हिम्मत कोई अधिकारी नहीं कर सकता है? साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर इसमें आपकी सहमति नहीं है तो बिना विलंब दोषी अफसरों पर कार्रवाई करें ताकि जांच की आंच देर सबेर आप तक न पहुंच जाए.

बड़े अधिकारियों ने की है बड़ी डीलः बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि पूरा खेल छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़े झारखंड और रायपुर से लेकर दिल्ली तक के बड़े माफियाओं को बचाने के लिए रचा गया है. आरोप लगाया है कि कुछ बड़े अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी डील करके जान-बूझकर समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि ऐसा न करने पर आरोपियों को जमानत मिलनी तय है.

बाबूलाल मरांडी ने पत्र के जरिए सीएम से कहा है कि एसीबी आपके विभाग से जुड़ा है. इसलिए कल यह ना कहना पड़े कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी. लिहाजा, इस साजिश में शामिल लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का आदेश जारी करें. उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सीबीआई से मामले की जांच करवाएं ताकि दोषियों के साथ-साथ साजिश करने वालों पर कार्रवाई हो सके.

