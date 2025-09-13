ETV Bharat / state

डीजीपी की वजह से 17 डीएसपी की प्रोन्नति अधर में, यूपीएससी ने टाल दी बैठक, बाबूलाल मरांडी ने पूछा- जिम्मेदार कौन?

रांचीः संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है. यह आरोप है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का. उनका कहना है कि हेमंत सरकार द्वारा झारखंड की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को बंधक बनाकर सत्ता का खेल खेला जा रहा है जिसका दुष्परिणाम यह है कि 17 सीनियर डीएसपी के प्रमोशन की प्रक्रिया महीनों से ठप पड़ी है. इसकी वजह से पुलिसकर्मी अपने हक से वंचित हैं, क्योंकि सरकार ने एक अवैध नियुक्ति को जबरदस्ती थोप रखा है.

अनुराग गुप्ता को प्रोन्नति बैठक में शामिल करने से इनकार

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को प्रोन्नति बैठक में शामिल करने से इनकार कर दिया और इस कारण बैठक तक रद्द कर दी गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने उस अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाकर बैठा रखा है, जिन्हें न तो यूपीएससी मान्यता देता है, न ही भारत सरकार. अनुराग गुप्ता अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, सेवानिवृत्ति की उम्र पार कर चुके हैं और एजी द्वारा निर्गत सशर्त पे स्लिप पर वेतन पा रहे हैं, जो न्यायालय के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा. फिर भी सत्ता की कुर्सी बचाने और अपने गुनाहों को ढकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें डीजीपी की कुर्सी थमा दी है.

जबरन डीजीपी की कुर्सी पर हैं अनुराग गुप्ता- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि केवल पुलिस ही नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी उन्हीं के कहने पर रातोंरात सीएम हेमंत सोरेन के सभी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा गायब करने को तत्पर है, जिसका उदाहरण हाल ही में हुई घटना है. जब यूपीएससी और गृह मंत्रालय ही अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से इंकार कर रहे हैं तो झारखंड सरकार किस आधार पर उन्हें इस पद पर बनाए हुए है? मुख्यमंत्री को पता है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक रिटायर्ड व्यक्ति को जबरन डीजीपी की कुर्सी पर बिठा रखा है, इसलिये वो बिना डीजीपी के ही बैठक करने के लिए यूपीएससी से अनुरोध कर रहे हैं.

पूरा सिस्टम भ्रष्ट नेटवर्क और माफियाओं की सेवा में है- बाबूलाल मरांडी