डीजीपी की वजह से 17 डीएसपी की प्रोन्नति अधर में, यूपीएससी ने टाल दी बैठक, बाबूलाल मरांडी ने पूछा- जिम्मेदार कौन?

17 डीएसपी की प्रोन्नती नहीं होने पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार और डीजीपी पर निशाना साधा है.

BABULAL MARANDI TARGETED CM
प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 5:55 PM IST

4 Min Read
रांचीः संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है. यह आरोप है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का. उनका कहना है कि हेमंत सरकार द्वारा झारखंड की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को बंधक बनाकर सत्ता का खेल खेला जा रहा है जिसका दुष्परिणाम यह है कि 17 सीनियर डीएसपी के प्रमोशन की प्रक्रिया महीनों से ठप पड़ी है. इसकी वजह से पुलिसकर्मी अपने हक से वंचित हैं, क्योंकि सरकार ने एक अवैध नियुक्ति को जबरदस्ती थोप रखा है.

अनुराग गुप्ता को प्रोन्नति बैठक में शामिल करने से इनकार

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को प्रोन्नति बैठक में शामिल करने से इनकार कर दिया और इस कारण बैठक तक रद्द कर दी गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने उस अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाकर बैठा रखा है, जिन्हें न तो यूपीएससी मान्यता देता है, न ही भारत सरकार. अनुराग गुप्ता अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, सेवानिवृत्ति की उम्र पार कर चुके हैं और एजी द्वारा निर्गत सशर्त पे स्लिप पर वेतन पा रहे हैं, जो न्यायालय के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा. फिर भी सत्ता की कुर्सी बचाने और अपने गुनाहों को ढकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें डीजीपी की कुर्सी थमा दी है.

जबरन डीजीपी की कुर्सी पर हैं अनुराग गुप्ता- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि केवल पुलिस ही नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी उन्हीं के कहने पर रातोंरात सीएम हेमंत सोरेन के सभी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा गायब करने को तत्पर है, जिसका उदाहरण हाल ही में हुई घटना है. जब यूपीएससी और गृह मंत्रालय ही अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से इंकार कर रहे हैं तो झारखंड सरकार किस आधार पर उन्हें इस पद पर बनाए हुए है? मुख्यमंत्री को पता है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक रिटायर्ड व्यक्ति को जबरन डीजीपी की कुर्सी पर बिठा रखा है, इसलिये वो बिना डीजीपी के ही बैठक करने के लिए यूपीएससी से अनुरोध कर रहे हैं.

पूरा सिस्टम भ्रष्ट नेटवर्क और माफियाओं की सेवा में है- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर पुलिस प्रमोशन जैसी नियमित प्रक्रिया ही रुक जाए तो क्या इसका सीधा असर पूरे राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस मनोबल पर नहीं पड़ेगा? उन्होंने कहा कि असलियत यही है कि हेमंत सरकार ने पूरे सिस्टम को अपने भ्रष्ट नेटवर्क और माफियाओं की सेवा में झोंक दिया है. डीजीपी की कुर्सी भी अब उनके लिए एक 'सुरक्षा कवच' बन गई है ताकि उनके काले कारनामे बाहर न आ सके और वह जेल से दूर रह सके. डीजीपी संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री के हाथ का झुनझुना नहीं है कि जिसे जब मन चाहा थमा दिया.

बता दें कि जिन 17 सीनियर डीएसपी की आईपीएस संवर्ग में प्रमोशन से जुड़ी फाइल पर विचार होना था, उनमें श्रीराम समद, राजेश कुमार, अविनाश कुमार, रौशन गुड़िया, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार चौधरी, राहुल देव बड़ाईक, खीस्टोफर केरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाईक, समीर कुमार तिर्की, शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार और मजरूल होदा के नाम शामिल हैं. लेकिन बैठक टल गई है.

