बोकारो में डीएमएफटी घोटालाः बाबूलाल मरांडी ने सीएम के संलिप्त होने का लगाया आरोप, सीबीआई जांच की मांग

बोकारो में डीएमएफटी फंड में अनियमितता के मुद्दे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है.

DMFT SCAM IN BOKARO
बाबूलाल मरांडी और अन्य भाजपा नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read

रांचीः बोकारो में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी के फंड में हुई कथित रुप से गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ने लगा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री की इसमें संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों के समक्ष इस गड़बड़ी का उद्भेदन करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी हो और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ना हो यह तो हो ही नहीं सकता.

सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगेः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मुख्यमंत्री की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला हुआ है. जिसमें निश्चित रूप से इस लूट का पैसा सीएम की तिजोरी में गया होगा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने डीएमएफटी फंड को एटीएम समझ लिया और अधिकारियों के जरिए वह पैसा निकलवाते रहे. उन्होंने कहा कि यह गरीबों का पैसा है. बच्चों का पैसा है, जिसे भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर मुख्यमंत्री ने लूटने का काम किया है. इसीलिए हम मांग करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी पूरे मामले का उद्भेदन हो सकेगा. भारतीय जनता पार्टी ने इस घोटाला की जांच सीबीआई से कराने को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है.

जानकारी देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

बोकारो की तरह अन्य जिलों में भी डीएमएफटी घोटाला होने की है संभावनाः बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में तत्कालीन उपायुक्त विजया जाधव के समय हुए डीएफएमडी घोटाले को विस्तार से बताते हुए कहा कि इस जिले के विभिन्न इलाके में कराए गए विकास कार्यों में मनमाने तरीके से खरीदारी व सप्लाई का खेल ​हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुए अधिकांश कार्य में गड़बड़ी हुई है. सरकारी स्कूलों व भवनों में तड़ित चालक के नाम पर भी भारी लूट की गई है. ​

जिले के 967 सरकारी विद्यालयों में तड़ित चालक लगाने के लिए एक ही एजेंसी एआरआई फेब्रीकेशन को सात बार कार्यादेश देकर 27 करोड़ 01 लाख 79,998 रुपए का भुगतान किया गया.

जानकारी मांगने पर धमकाया जाता हैः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने कहा कि जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी जाती है तो उन्हें धमकाया जाता है. भाजपा उन अधिकारियों के द्वारा दी जा रही धमकी के खिलाफ आंदोलन करेगी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पूरा सहयोग देने का काम करेगी.

सीबीआई से जांच कराने की मांग

उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं तो इसकी जांच सीबीआई से जरूर कराएं. क्योंकि सरकार जिसमें शामिल रहती है उस घोटाले की जांच राज्य की एसीबी या अन्य एजेंसी नहीं कर सकती है. हमें अंदेशा है कि डीएमएफटी फंड का घोटाला केवल बोकारो में नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी इसी तरह से हुआ है और इसकी जांच जब सीबीआई से होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा.

TAGGED:

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्टBABULAL MARANDIANTI CORRUPTION BUREAUडीएमएफटी घोटालाDMFT SCAM IN BOKARO

