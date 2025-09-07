ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी का सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 को लेकर सरकार पर हमला, बोले- बीजेपी करेगी 11 सितंबर को प्रदर्शन

रांची: 11 सितंबर को बीजेपी सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस को लेकर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी. यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि संथाल क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता और खनन माफिया के खिलाफ मजबूत आवाज के रूप में उभर रहे, सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि सरकार के इशारे पर हत्या कराई गई है.

कई तथ्यों का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस जिस जगह पर सूर्या हांसदा एनकाउंटर की बात कह रही है, वहां खून का एक धब्बा तक नहीं है, यह क्या दर्शाता है? बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते कहा कि झारखंड में खनन की लूट चल रही है, क्योंकि सरकार मौन है और खनिजों को लूटा जा रहा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सूर्या हांसदा इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते थे, जिसकी वजह से सूर्या हांसदा की हत्या हुई है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था लेकिन अब इस मुद्दे को सड़क पर उठाया जाएगा. बाबूलाल मरांडी ने कांके नगड़ी में प्रस्तावित 'रिम्स-2' का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नगड़ी जमीन अधिग्रहण का वहां के रैयत, लंबे समय से विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार उसी जमीन पर रिस्म -2 बनाना चाहती है.