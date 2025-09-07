ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी का सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 को लेकर सरकार पर हमला, बोले- बीजेपी करेगी 11 सितंबर को प्रदर्शन

बाबूलाल मरांडी ने बताया कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 के मुद्दे पर बीजेपी 11 सितंबर को प्रदर्शन करेगी.

BABULAL MARANDI ATTACKS GOVERNMENT
मीडिया से बातचीत करते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read

रांची: 11 सितंबर को बीजेपी सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस को लेकर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी. यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि संथाल क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता और खनन माफिया के खिलाफ मजबूत आवाज के रूप में उभर रहे, सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि सरकार के इशारे पर हत्या कराई गई है.

झारखंड में खनन की लूट: बीजेपी

कई तथ्यों का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस जिस जगह पर सूर्या हांसदा एनकाउंटर की बात कह रही है, वहां खून का एक धब्बा तक नहीं है, यह क्या दर्शाता है? बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते कहा कि झारखंड में खनन की लूट चल रही है, क्योंकि सरकार मौन है और खनिजों को लूटा जा रहा है.

मीडिया से बातचीत करते बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)

सूर्या हांसदा केस को सड़क पर उठाएगी बीजेपी: बाबूलाल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सूर्या हांसदा इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते थे, जिसकी वजह से सूर्या हांसदा की हत्या हुई है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था लेकिन अब इस मुद्दे को सड़क पर उठाया जाएगा. बाबूलाल मरांडी ने कांके नगड़ी में प्रस्तावित 'रिम्स-2' का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नगड़ी जमीन अधिग्रहण का वहां के रैयत, लंबे समय से विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार उसी जमीन पर रिस्म -2 बनाना चाहती है.

आदिवासियों की जमीन को अधिग्रहित करना चाहती है सरकार

बीजेपी नेता ने बताया कि हाल की घटनाओं से साफ नजर आ रहा है कि आदिवासियों के विरोध के बावजूद, सरकार जमीन अधिग्रहण पर तुली हुई है. इन दोनों मुद्दों के विरोध में 11 सितंबर 2025 को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर बीजेपी नेता प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन बीडीओ को सौंपेंगे. इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा.

विकास विरोधी है बीजेपी: राकेश सिन्हा

बीजेपी द्वारा 11 सितंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के बयानों से साफ है कि बाबूलाल मरांडी ने मान ही लिया कि अपराधी, भ्रष्टाचार और दुष्कर्मी, बाबूलाल मरांडी की नजर में सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं. राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को राजनीति में नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है. वहीं उन्होंने रिम्स 2 को लेकर कहा कि कांके नगड़ी में रिम्स- 2 बनाने की योजना सिर्फ प्रस्तावित है और उसी से बीजेपी में खलबली है क्योंकि ये लोग विकास विरोधी हैं.

ये भी पढ़ें: राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस ने पूछा- क्या मणिपुर के आदिवासियों के लिए राजभवन गए थे बाबूलाल मरांडी?

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच करने गोड्डा पहुंची NCST की टीम, कहा- मामले में होगी विधि सम्मत कार्रवाई

सूर्या हांसदा अपराधी था और हमेशा रहेगा, एक हत्यारे को नेता बताने में लगी है भाजपा: हेमलाल मुर्मू

