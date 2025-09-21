ETV Bharat / state

दुमका में बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा-एसीबी ने भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत मिटाए

दुमका में बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी की जांच पर सवाल उठाए हैं.

Babulal Marandi In Dumka
दुमका में बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 1:47 PM IST

दुमका: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाला मामले में एसीबी पर भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत मिटाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने तो मामला उजागर कर दिया है , अब राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो विश्वसनीय हैं और ईमानदार हैं उनसे इस मामले की जांच कराएं, ताकि सच्चाई सामने आ सके. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में मीडिया से बातचीत के क्रम में ये बातें कहीं.

उन्होंने कहा कि उत्पाद विभाग के खिलाफ भी जो सबूत थे , उसे रातों-रात वाहन में भरकर गायब कर दिए गए. हमने जब इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा तो वे कहने लगे ऐसे मामले क्यों उठा रहे हैं. सच्चाई सामने लाने के लिए जरूरी है कि सरकार इसकी जांच कराए.

दुमका में बयान देते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांचः बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से दोहराया कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी था. उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने साजिश कर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने कहा अब यह मामला सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक संगठनों के द्वारा उठाए जा रहे हैं. इसके विरोध में लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं. अब जब पुलिस पर ही इसका आरोप है तो उनके द्वारा कैसे जांच की जा सकती है. ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए.

कुड़मी आंदोलन पर बाबूलाल का बयान

बाबूलाल मरांडी ने कुड़मी आंदोलन पर कहा कि किस जाति को किस कैटेगरी में रखना है , इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है. उन्होंने आंदोलनकारियों को यह सलाह दी कि आप अपना ज्ञापन राज्य सरकार को सौंपे और उनके द्वारा यह मामला केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, यही सही प्रक्रिया है.

स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान

दुमका में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खेलकूद से शरीर और मन दोनों मजबूत होता है. इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि आप स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले , उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके.

Babulal Marandi In Dumka
दुमका में साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाते बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया

दरअसल, बाबूलाल मरांडी सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करने दुमका पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

