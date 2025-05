ETV Bharat / state

बाबूलाल का सपना रौंदेगा पटरियां, ठानी थी मेट्रो ट्रेन की जिद जो अब पटरी पर उतरी - BABULAL GAUR METRO DREAM

सालों बाद पूरा होने जा रहा बाबूलाल गौर का सपना ( ETV Bharat )

Published : May 30, 2025 at 9:01 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 10:59 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के लिए 31 मई का दिन कई मायनों में खास होने वाला है. मध्य प्रदेश को एक नहीं बल्कि कई सौगातें मिलने जा रही है. सालों से मेट्रो ट्रेन की बाट जोह रहे मध्य प्रदेश का सपना आखिरकार शनिवार को पूरा होने जा रहा है. पीएम मोदी शनिवार को भोपाल के जंबूरी मैदान से वर्चुअली इंदौर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे. इस मेट्रो की नींव सबसे पहले पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने रखी थी. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का था ड्रीम प्रोजेक्ट दरअसल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना पर फोकस किया था. सीएम रहते हुए बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश में मेट्रो चलाने की प्लानिंग की थी. इसके बाद शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल चलाने की बात कही थी.

