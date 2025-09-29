ETV Bharat / state

निर्भर गुर्जर गैंग का सदस्य 50 हजार का इनामी बबलू टाइगर गिरफ्तार; 23 साल से बदल रहा था लोकेशन, बिजनेसमैन की रैकी करने पहुंचा था

आगरा पुलिस की गिरफ्त में बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार ( Photo Credit: Agra Police )

आगरा: आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने 23 साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपये का इनामी बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार गिरफ्तार कर लिया. वह निर्भर गुर्जर गैंग का सदस्य था. उसके खिलाफ पिढौरा थाना में 2002 में मुकदमा दर्ज हुआ था. कुख्यात बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार लोगों का अपहरण करता है. इसके बाद अपहरण किए गये व्यक्ति को दस्यु निर्भर गुर्जर गैंग के पास भेज देता था. बिजनेसमैन की रैकी करने पहुंचा था: आरोपी अब आगरा के दूध व्यापारी के अपहरण के लिए रैकी करने पहुंचा था. इसी दौरान डौकी पुलिस ने उसे दबोच लिया. पिढौरा थानाक्षेत्र में 18 वर्षीय हरिओम उर्फ कल्ला का 2002 में अपहरण किया गया था. अपहरण के बाद हरिओम को निर्भर गुर्जर गैंग के पास ले जाया गया था. अपहरणकर्ताओं ने हरिओम के पिता से 11.11 लाख रुपये मांगे थे. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था. जानकारी देते डीसीपी पूर्वी जोन अली अब्बास (Video Credit: Agra Police) पुलिस ने चार आरोपी दबोच कर फिरौती की रकम बरामद कर ली थी. पुलिस की छानछीन में पता चला कि अपहरण का सूत्रधार बबलू टाइगर था. पुलिस ने 2002 में उस पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. 23 साल की फरारी में बबलू टाइगर पर इनाम बढ़कर 50 हजार रुपये हो गया था.