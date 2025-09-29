ETV Bharat / state

निर्भर गुर्जर गैंग का सदस्य 50 हजार का इनामी बबलू टाइगर गिरफ्तार; 23 साल से बदल रहा था लोकेशन, बिजनेसमैन की रैकी करने पहुंचा था

डीसीपी पूर्वी जोन अली अब्बास ने बताया कि 23 साल से फरार इनामी बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: Agra Police
आगरा पुलिस की गिरफ्त में बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार (Photo Credit: Agra Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने 23 साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपये का इनामी बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार गिरफ्तार कर लिया. वह निर्भर गुर्जर गैंग का सदस्य था. उसके खिलाफ पिढौरा थाना में 2002 में मुकदमा दर्ज हुआ था. कुख्यात बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार लोगों का अपहरण करता है. इसके बाद अपहरण किए गये व्यक्ति को दस्यु निर्भर गुर्जर गैंग के पास भेज देता था.

बिजनेसमैन की रैकी करने पहुंचा था: आरोपी अब आगरा के दूध व्यापारी के अपहरण के लिए रैकी करने पहुंचा था. इसी दौरान डौकी पुलिस ने उसे दबोच लिया. पिढौरा थानाक्षेत्र में 18 वर्षीय हरिओम उर्फ कल्ला का 2002 में अपहरण किया गया था. अपहरण के बाद हरिओम को निर्भर गुर्जर गैंग के पास ले जाया गया था. अपहरणकर्ताओं ने हरिओम के पिता से 11.11 लाख रुपये मांगे थे. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था.

जानकारी देते डीसीपी पूर्वी जोन अली अब्बास (Video Credit: Agra Police)

पुलिस ने चार आरोपी दबोच कर फिरौती की रकम बरामद कर ली थी. पुलिस की छानछीन में पता चला कि अपहरण का सूत्रधार बबलू टाइगर था. पुलिस ने 2002 में उस पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. 23 साल की फरारी में बबलू टाइगर पर इनाम बढ़कर 50 हजार रुपये हो गया था.

लगातार आरोपी बदल रहा था लोकेशन: डीसीपी पूर्वी जोन अली अब्बास ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार ने पूछताछ में खुलासा किया कि जब चंबल में कुख्यात दस्यु निर्भर गुर्जर का गैंग एक्टिव था, वह तो गैंग में शामिल हुआ था. बाद में निर्भय गुर्जर गैंग खत्म हो गया था. वह पुलिस से बचने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक चला रहा था. 23 साल से लगातार कुख्यात बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. इसकी वजह से आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था.

अपहरण की रैकी करने आया था: डीसीपी पूर्वी जोन अली अब्बास ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार एक शातिर अपराधी है. जो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में भी रहा है. इसके अलावा वह कानपुर और आसपास के जिलों में भी रहा था.

आरोपी के पास से एक तमंचा और अन्य सामान बरामद हुआ है. वह दूग्ध व्यापारी का अपहरण कराने के लिए रैकी करने पहुंचा था. इससे पहले ही डौकी थाना पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. उससे पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें- जानिए भाजपा को कब मिल सकता है नया राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRBHAR GUJJAR GANG MEMBERITENDRA KUMAR CARRYING 50000 REWARDBABLU TIGER ALIAS JITENDRA KUMARBABLU TIGER ARRESTED IN AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.