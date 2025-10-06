ETV Bharat / state

गोरखपुर जू में बब्बर शेर की मौत; 7 साल के 'भरत' को थी मिर्गी की बीमारी

इस साल बाघ केसरी, शक्ति, मादा भेड़िया भैरवी समेत 5 वन्य जीवों को हो चुकी है मौत.

गोरखपुर जू में शेर की मौत.
गोरखपुर जू में शेर की मौत. (Photo Credit; Gorakhpur Zoo)
Published : October 6, 2025 at 12:26 PM IST

गोरखपुर: शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर में बब्बर शेर भरत की मौत हो गई है. रविवार देर शाम को जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि, मिर्गी के कारण बब्बर शेर ने दम तोड़ा है. बब्बर शेर भरत 2024 में इटावा लाइन सफारी से गोरखपुर लाया गया था. इसकी उम्र अभी 7 वर्ष थी. शेर की मौत के बाद इसके साथ लाई गई शेरनी 'गौरी' को लेकर है चिंता बढ़ गई है. जू प्रशासन ने उसकी निगरानी बढ़ा दी है. उसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं वह तो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है.

जू के चिकित्सक डॉ. योगेश सिंह ने बताया कि शनिवार शाम भरत ने खाना खाया और पूरी तरह स्वस्थ था. सुबह उसने चहलकदमी भी लेकिन शाम के समय उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई. वह नाइटसेल में ही गिर पड़ा. जू कीपरों की सूचना पर चिकित्सकों की टीम भरत को देखने पहुंची. उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. आखिरकार उसने रविवार देर शाम दम तोड़ दिया.

भारत का पोस्टमार्टम इटावा लाइन सफारी के वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर आरके सिंह की देखरेख में पशु विभाग के दो डॉक्टरों ने किया. हालांकि इसकी रिपोर्ट के आधार पर मिर्गी से मौत की बात सामने आई है. उसका विसरा सुरक्षित रख लिया गया है.

भरत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद 24 मई 2024 को इटावा लाइन सफारी से गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2024 में आमजन के लिए भरत और गौरी को बाड़े में छोड़ा था. फिलहाल गौरी की निगरानी चिड़िया का प्रशासन ने बढ़ा दी है. करीब पांच माह बाद एक बार फिर चिड़ियाघर प्रशासन पर इस तरह की आफत आई है. इसके पहले बर्ड फ्लू की वजह से पांच वन्य जीवों की मौत हो चुकी है.

चिड़ियाघर के निदेशक विकास यादव ने कहा है कि बब्बर शेर की तबीयत अचानक बिगड़ गई. वह ठीक था, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों ने उसकी देखभाल शुरू की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. मई 2025 में पहली बार भरत में मिर्गी के लक्षण देखे गए थे. उस समय जू में बर्ड फ्लू की आशंका थी. भरत के मामले में भी यही शक हुआ, लेकिन बाद में मिर्गी की पुष्टि हुई थी. इसके बाद उसका उपचार हुआ और वह ठीक हो गया था.

चिड़ियाघर में भरत से पहले इस साल पीलीभीत से 30 मार्च को रेस्क्यू कर ले गए बाघ केसरी की मौत हुई थी. इसके बाद 5 मई को मादा भेड़िया भैरवी, सात मई को बाघ शक्ति और 8 मई को तेंदुआ मोना की मौत हुई थी. 23 मई को एक अन्य पक्षी की भी मौत हो गई थी. करीब 45 दिन तक जू बंद रहा. सैनिटाइजेशन हुआ. लखनऊ और कानपुर का भी जू प्रभावित रहा है.

