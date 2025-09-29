पेपरलेस रजिस्ट्री का युग शुरू: हरियाणा में अब बिना लाइन लगे होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, 24 घंटे ऑनलाइन सुविधा
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बाबैन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री सहित चार डिजिटल राजस्व सेवाओं का शुभारंभ किया.
Published : September 29, 2025 at 3:15 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल स्थित बाबैन तहसील में चार प्रमुख डिजिटल राजस्व सेवाओं का शुभारंभ कर प्रदेश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाया. इस मौके पर CM ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया.
नहीं लगाने होंगे तहसील के चक्कर: इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि, "अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार-बार तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी. केवल फोटो खिंचवाने के लिए ही तहसील आना पड़ेगा." सीएम ने इसे "मशीनी युग की जरूरत" बताया और कहा कि, "सरकार तकनीक के जरिए सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बना रही है."
टीम इंडिया को दी बधाई: सीएम नायब ने इस दौरान देश की क्रिकेट और सेना का जिक्र करते हुए कहा, "मैं टीम इंडिया को बधाई देता हूं- चाहे क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मोर्चा, भारत की टीम हमेशा विजयी होकर निकलती है."
धान खरीद पर सीएम का संदेश: मुख्यमंत्री सैनी ने धान खरीद प्रक्रिया पर कहा कि, "मंडियों में अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है. किसानों से अपील की गई है कि वे 17% नमी वाली धान ही लेकर आएं. मौसम खराब होने की स्थिति में सरकार किसानों के हितों की रक्षा करेगी. मशीनों के कारण धान अब तेजी से मंडियों तक पहुंच रहा है."
3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र आएंगे अमित शाह: इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आगामी 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में दो प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. पहला कार्यक्रम कोऑपरेटिव विभाग से जुड़ा होगा, जबकि दूसरे में नए आपराधिक कानूनों (थ्री क्रिमिनल लॉ) को लेकर एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ अमित शाह करेंगे."
