ETV Bharat / state

पेपरलेस रजिस्ट्री का युग शुरू: हरियाणा में अब बिना लाइन लगे होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, 24 घंटे ऑनलाइन सुविधा

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बाबैन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री सहित चार डिजिटल राजस्व सेवाओं का शुभारंभ किया.

Babain Tehsil Digital Launch
कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल स्थित बाबैन तहसील में चार प्रमुख डिजिटल राजस्व सेवाओं का शुभारंभ कर प्रदेश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाया. इस मौके पर CM ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया.

नहीं लगाने होंगे तहसील के चक्कर: इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि, "अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार-बार तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी. केवल फोटो खिंचवाने के लिए ही तहसील आना पड़ेगा." सीएम ने इसे "मशीनी युग की जरूरत" बताया और कहा कि, "सरकार तकनीक के जरिए सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बना रही है."

बाबैन तहसील बनी डिजिटल बदलाव की मिसाल (ETV Bharat)

टीम इंडिया को दी बधाई: सीएम नायब ने इस दौरान देश की क्रिकेट और सेना का जिक्र करते हुए कहा, "मैं टीम इंडिया को बधाई देता हूं- चाहे क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मोर्चा, भारत की टीम हमेशा विजयी होकर निकलती है."

धान खरीद पर सीएम का संदेश: मुख्यमंत्री सैनी ने धान खरीद प्रक्रिया पर कहा कि, "मंडियों में अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है. किसानों से अपील की गई है कि वे 17% नमी वाली धान ही लेकर आएं. मौसम खराब होने की स्थिति में सरकार किसानों के हितों की रक्षा करेगी. मशीनों के कारण धान अब तेजी से मंडियों तक पहुंच रहा है."

3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र आएंगे अमित शाह: इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आगामी 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में दो प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. पहला कार्यक्रम कोऑपरेटिव विभाग से जुड़ा होगा, जबकि दूसरे में नए आपराधिक कानूनों (थ्री क्रिमिनल लॉ) को लेकर एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ अमित शाह करेंगे."

ये भी पढ़ें:फसल खरीद को लेकर बीजेपी पर हुड्डा का निशाना, बोले- "कम कीमत पर फसल खरीद रही सरकार, खोखले वादे किसान हित में नहीं"

For All Latest Updates

TAGGED:

PAPERLESS REGISTRY HARYANALAND DEMARCATION PORTALAMIT SHAH KURUKSHETRA VISITTEAM INDIA CONGRATULATIONSBABAIN TEHSIL DIGITAL LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

डिलीवरी बॉय निभा रहे राम का किरदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हनुमान, चंडीगढ़ की रामलीला में प्रोफेशनल्स जमा रहे रंग

AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल, PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.