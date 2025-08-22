ETV Bharat / state

बस्ती में साध्वी रेप केस में बाबा सच्चिदानंद सात साल बाद बाइज्जत रिहा, बोले- रंगदारी नहीं देने पर मिली सजा - BABA SACHCHIDANANDA RELEASED

बाबा सच्चिदानंद ने कहा कि आश्रम की जमीन पर माफिया कब्जा करना चाहते थे. विरोध करने पर फंसाया. भगवान ने न्याय दिलाया.

बाबा सच्चिदानंद ने कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए.
बाबा सच्चिदानंद ने कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 10:01 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 10:59 PM IST

4 Min Read

बस्ती : रेप केस में फंसे संत कुटीर आश्रम के बाबा सच्चिदानंद सात साल बाद बाइज्जत बरी हुए हैं. आश्रम की सेविकाओं ने बाबा सच्चिदानंद पर रेप का केस किया था. बाबा सच्चिदानंद ने कहा कि मुझे और मेरे शिष्यों को रंगदारी नहीं देने पर फंसाया गया था. लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है. कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त कर दिया है.

बाबा सच्चिदानंद ने कहा, आश्रम की साध्वियों को मोहरा बनाया गया. 6 दिन के अंदर दो-दो मुकदमा दर्ज करवाया. उनके शिष्यों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया. तमाम साजिशों का डटकर सामना किया. धमकी के साथ ही लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए. कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती और सुबूतों के साथ रखा. कोर्ट ने दलीलों के आधार पर तीनों केस में बरी कर दिया.

सेविकाओं को फंसाया गया : बाबा सच्चिदानंद ने बताया कि देशभर में उनके सैकड़ों आश्रम हैं. बस्ती के सेल्हरा गांव में संत कुटीर आश्रम है. आश्रम और आश्रम की जमीन हड़पने के लिए सेल्हरा गांव के प्रधान रहे कल्पनाथ चौधरी ने उनके खिलाफ साजिश रची और फर्जी मुकदमों में फंसा दिया. कल्पनाथ ने उनकी सेविकाओं को झांसे में लेकर एफआईआर कराई थी. दो साल तक जेल में रहा.

19 दिसंबर 2028 को रेप का पहला मुकदमा हुआ. उसके बाद 26 दिसंबर को दूसरा और फिर 30 को हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया. बड़े वन स्थित आश्रम की कुर्की तक कर दी गई. इतना सब कुछ झेलने के बाद आज जब न्याय मिला तो भरोसा हो गया कि ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं. उन्होंने कहा कि कल्पनाथ चौधरी ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी. नहीं देने पर मुझे फंसाया. वहीं आश्रम की सेविका ने कहा कि मेरे भाई कल्पनाथ चौधरी ने प्रॉपर्टी के लिए मुझे भी हत्या के मामले में फंसा दिया था.

जानिए पूरा मामला : 2009 में छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की एक महिला को स्वामी सच्चिदानंद बस्ती के संत कुटीर आश्रम में लाए थे. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बाबा ने पूजा-पाठ और धर्म प्रचार के लिए एक साध्वी के रूप में रखा था और आश्रम में आने के महज चार महीने बाद ही बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत में पीड़िता ने बाबा के एक शिष्य परम चेतनानंद और चार शिष्याओं- प्रमिला बाई, कमला बाई, उर्मिला बाई और ध्यान बाई को भी आरोपी बनाया था.

पीड़िता ने कहा था- बंधक बनाकर दुष्कर्म किया : पीड़िता का आरोप था कि ये सभी मिलकर उसे जबरन बाबा के कमरे में बंद कर देते थे और धमकी देते थे. उसने यह भी दावा किया कि बाबा ने बस्ती के अलावा मुंबई, बिहार और दिल्ली समेत कई जगहों पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसे बंधक बनाकर रखा. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जान के खतरे के डर से वह इतने सालों तक चुप रही और बड़ी मुश्किल से भागकर शिकायत दर्ज कराने आई है.

बस्ती के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 2017 में कोतवाली पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत दो केस दर्ज किया था. पुलिस ने जांच के बाद बाबा सच्चिदानंद और उनके साथियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. सुनवाई के दौरान ठोस सबूत नहीं मिले. बचाव पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद, न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने अपने फैसले में कहा, अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों को साबित करने में विफल रहा. अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी व दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं.

यह भी पढ़ें: मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, नहीं तो करा देगी धर्म परिवर्तन... मेरठ पुलिस से लगाई गुहार, बोला- नाम बदलकर की शादी, अब धमकी दे रही

बस्ती : रेप केस में फंसे संत कुटीर आश्रम के बाबा सच्चिदानंद सात साल बाद बाइज्जत बरी हुए हैं. आश्रम की सेविकाओं ने बाबा सच्चिदानंद पर रेप का केस किया था. बाबा सच्चिदानंद ने कहा कि मुझे और मेरे शिष्यों को रंगदारी नहीं देने पर फंसाया गया था. लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है. कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त कर दिया है.

बाबा सच्चिदानंद ने कहा, आश्रम की साध्वियों को मोहरा बनाया गया. 6 दिन के अंदर दो-दो मुकदमा दर्ज करवाया. उनके शिष्यों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया. तमाम साजिशों का डटकर सामना किया. धमकी के साथ ही लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए. कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती और सुबूतों के साथ रखा. कोर्ट ने दलीलों के आधार पर तीनों केस में बरी कर दिया.

सेविकाओं को फंसाया गया : बाबा सच्चिदानंद ने बताया कि देशभर में उनके सैकड़ों आश्रम हैं. बस्ती के सेल्हरा गांव में संत कुटीर आश्रम है. आश्रम और आश्रम की जमीन हड़पने के लिए सेल्हरा गांव के प्रधान रहे कल्पनाथ चौधरी ने उनके खिलाफ साजिश रची और फर्जी मुकदमों में फंसा दिया. कल्पनाथ ने उनकी सेविकाओं को झांसे में लेकर एफआईआर कराई थी. दो साल तक जेल में रहा.

19 दिसंबर 2028 को रेप का पहला मुकदमा हुआ. उसके बाद 26 दिसंबर को दूसरा और फिर 30 को हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया. बड़े वन स्थित आश्रम की कुर्की तक कर दी गई. इतना सब कुछ झेलने के बाद आज जब न्याय मिला तो भरोसा हो गया कि ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं. उन्होंने कहा कि कल्पनाथ चौधरी ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी. नहीं देने पर मुझे फंसाया. वहीं आश्रम की सेविका ने कहा कि मेरे भाई कल्पनाथ चौधरी ने प्रॉपर्टी के लिए मुझे भी हत्या के मामले में फंसा दिया था.

जानिए पूरा मामला : 2009 में छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की एक महिला को स्वामी सच्चिदानंद बस्ती के संत कुटीर आश्रम में लाए थे. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बाबा ने पूजा-पाठ और धर्म प्रचार के लिए एक साध्वी के रूप में रखा था और आश्रम में आने के महज चार महीने बाद ही बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत में पीड़िता ने बाबा के एक शिष्य परम चेतनानंद और चार शिष्याओं- प्रमिला बाई, कमला बाई, उर्मिला बाई और ध्यान बाई को भी आरोपी बनाया था.

पीड़िता ने कहा था- बंधक बनाकर दुष्कर्म किया : पीड़िता का आरोप था कि ये सभी मिलकर उसे जबरन बाबा के कमरे में बंद कर देते थे और धमकी देते थे. उसने यह भी दावा किया कि बाबा ने बस्ती के अलावा मुंबई, बिहार और दिल्ली समेत कई जगहों पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसे बंधक बनाकर रखा. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जान के खतरे के डर से वह इतने सालों तक चुप रही और बड़ी मुश्किल से भागकर शिकायत दर्ज कराने आई है.

बस्ती के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 2017 में कोतवाली पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत दो केस दर्ज किया था. पुलिस ने जांच के बाद बाबा सच्चिदानंद और उनके साथियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. सुनवाई के दौरान ठोस सबूत नहीं मिले. बचाव पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद, न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने अपने फैसले में कहा, अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों को साबित करने में विफल रहा. अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी व दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं.

यह भी पढ़ें: मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, नहीं तो करा देगी धर्म परिवर्तन... मेरठ पुलिस से लगाई गुहार, बोला- नाम बदलकर की शादी, अब धमकी दे रही

Last Updated : August 22, 2025 at 10:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BASTI SREESANTH KUTIR ASHRAMBABA SACHIDANANDABABA SACHCHIDANANDA RELEASEDबाबा सच्चिदानंद रेप केस से बरीBABA SACHCHIDANANDA RELEASED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.