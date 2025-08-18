उज्जैन: 18 अगस्त सोमवार को श्रावण एवं भादो महीने में बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण रहा. कुल 6 अलग अलग स्वरूपो में बाबा महाकाल ने 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग में जोरदार बारिश के बीच लाखों लाख भक्तों को दर्शन दिए. श्रद्धालु जय श्री महाकाल, बम बम भोले के जयकारे लगाते बाबा के दर्शन को आतुर दिखाई दिए. पूरी अवंतिका नगरी भगवन के जयकारों से गूंज उठी.
हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भगवान पर 500 किलो गुलाब के फूलों की वर्षा की गई. प्रदेश की 70 भजन मंडलियां अलग-अलग क्षेत्र के जनजातीय दलों की लोक नृत्य प्रस्तुति और अलग अलग भेष धारण कर पहुँचीं. भक्त आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे! नगर निगम के सफाई मित्रों के साथ शहर के किन्नरों ने सवारी के निकलते ही झाड़ू लगाकर स्वच्छता का खास संदेश दिया.
सीएम मोहन और सिंधिया ने किया पूजन...
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदिर के सभा मंडप में तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के सामने भगवान महाकाल का पूजन किया. दोनों नेताओं ने डमरू और मंजीरे भी बजाए, भक्तों के साथ खूब आनंद लिया. सीएम मोहन ने कहा "मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करने आया हूं. आज राजसी सवारी में विमान से हुई पुष्पांजलि हम सबने देखी. बाबा महाकाल का प्रांगण जैसे स्वर्ग लोक का दृश्य हो. बाबा से कामना की है सब पर कृपा हो, आनंद और वैभव कि वृद्धि हो."
कैसा रहा सवारी का क्रम?
दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का पूजन अर्चन हुआ. पूजन शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. सवारी शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से निकली. कहारों ने पालकी को उठाया. सवारी में पालकी के आगे शंख नाद, प्रचार वाहन, तोपची, रजत ध्वज बाबा के निकलने का संदेश देते हुए निकले. मंदिर के मुख्य द्वार पर सवारी के पहुँचते ही हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई.
- ठाठ से निकलेगी बाबा महाकाल की राजसी सवारी, 6 रूपों में भक्तों को देंगे दर्शन
- बाबा महाकाल ने लगाया तिरंगा रूपी त्रिपुंड, तीन रंगों से सजा महाकालेश्वर मंदिर
घुड़सवार, पुलिस बैंड, नगर सेना के सलामी गार्ड की टुकड़ी विशेष सशस्त्र बल ने भगवान को सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) दी. साथ ही सवारी के आगे आगे चंद मिनटों में रंगोली बनाते कलाकार, झांझ- मंजीरे, डमरू बजाते, नाचते गाते भक्त, स्काउट/ गाइड सदस्य, प्रदेश की 70 भजन मंडलियां, लोक नृत्य कलाकार, साधू-संत और जनप्रतिनिधि शामिल हुए.
क्षिप्रा नदी पर जल से हुआ भगवान का अभिषेक पूजन...
बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण करती हुई क्षिप्रा नदी के श्री रामघाट पर पहुंची जहां क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक हुआ. आरती पूजन घाट पर हुआ. यहां पर भी बाबा पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से फूलों की वर्षा हुई. क्षिप्रा के श्री राम घाट पर भी पुलिस जवानों ने बाबा को सलामी दी.
6 स्वरूप में निकले महाकाल!