ETV Bharat / state

राजसी ठाठ के साथ निकले बाबा महाकाल, बारिश के बीच हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हुई फूलों की वर्षा - BABA MAHAKAL ROYAL PROCESSION

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी अवंतिका नगरी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ उमड़ा भक्तों का सैलाब.

Baba Mahakal royal procession
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजी अवंतिका नगरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 11:11 PM IST

3 Min Read

उज्जैन: 18 अगस्त सोमवार को श्रावण एवं भादो महीने में बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण रहा. कुल 6 अलग अलग स्वरूपो में बाबा महाकाल ने 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग में जोरदार बारिश के बीच लाखों लाख भक्तों को दर्शन दिए. श्रद्धालु जय श्री महाकाल, बम बम भोले के जयकारे लगाते बाबा के दर्शन को आतुर दिखाई दिए. पूरी अवंतिका नगरी भगवन के जयकारों से गूंज उठी.

हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भगवान पर 500 किलो गुलाब के फूलों की वर्षा की गई. प्रदेश की 70 भजन मंडलियां अलग-अलग क्षेत्र के जनजातीय दलों की लोक नृत्य प्रस्तुति और अलग अलग भेष धारण कर पहुँचीं. भक्त आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे! नगर निगम के सफाई मित्रों के साथ शहर के किन्नरों ने सवारी के निकलते ही झाड़ू लगाकर स्वच्छता का खास संदेश दिया.

Baba Mahakal royal procession
6 स्वरूप में निकले महाकाल (ETV Bharat)

सीएम मोहन और सिंधिया ने किया पूजन...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदिर के सभा मंडप में तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के सामने भगवान महाकाल का पूजन किया. दोनों नेताओं ने डमरू और मंजीरे भी बजाए, भक्तों के साथ खूब आनंद लिया. सीएम मोहन ने कहा "मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करने आया हूं. आज राजसी सवारी में विमान से हुई पुष्पांजलि हम सबने देखी. बाबा महाकाल का प्रांगण जैसे स्वर्ग लोक का दृश्य हो. बाबा से कामना की है सब पर कृपा हो, आनंद और वैभव कि वृद्धि हो."

Baba Mahakal royal procession
6 स्वरूप में निकले महाकाल (ETV Bharat)

कैसा रहा सवारी का क्रम?

दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का पूजन अर्चन हुआ. पूजन शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. सवारी शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से निकली. कहारों ने पालकी को उठाया. सवारी में पालकी के आगे शंख नाद, प्रचार वाहन, तोपची, रजत ध्वज बाबा के निकलने का संदेश देते हुए निकले. मंदिर के मुख्य द्वार पर सवारी के पहुँचते ही हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई.

Baba Mahakal royal procession
मुख्यमंत्री ने डमरू और मंजीरे भी बजाएं (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)

घुड़सवार, पुलिस बैंड, नगर सेना के सलामी गार्ड की टुकड़ी विशेष सशस्त्र बल ने भगवान को सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) दी. साथ ही सवारी के आगे आगे चंद मिनटों में रंगोली बनाते कलाकार, झांझ- मंजीरे, डमरू बजाते, नाचते गाते भक्त, स्काउट/ गाइड सदस्य, प्रदेश की 70 भजन मंडलियां, लोक नृत्य कलाकार, साधू-संत और जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)

क्षिप्रा नदी पर जल से हुआ भगवान का अभिषेक पूजन...
बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण करती हुई क्षिप्रा नदी के श्री रामघाट पर पहुंची जहां क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक हुआ. आरती पूजन घाट पर हुआ. यहां पर भी बाबा पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से फूलों की वर्षा हुई. क्षिप्रा के श्री राम घाट पर भी पुलिस जवानों ने बाबा को सलामी दी.

Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी भ्रमण (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)

6 स्वरूप में निकले महाकाल!

Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल की राजसी सवारी में पहुंचे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल की राजसी सवारी (ETV Bharat)
भगवान रजत पालकी में श्री चन्‍द्रमोलेश्‍वर, गजराज हाथी पर श्री मनमहेश, बैलगाड़ी में गरूड़, रथ पर शिवतांडव, नंदी रथ पर श्री उमा-महेश, ढोल रथ पर होलकर स्टेट मुखारविंद एवं सप्तधान मुखारविंद में दर्शन दिए. सवारी के दौरान पुजारी- पुरोहित सहित भगवान की सेवा में करीब 3000 पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे. ड्रोन और सीसीटीवी से संदिग्धों पर निगरानी रखी गई.

उज्जैन: 18 अगस्त सोमवार को श्रावण एवं भादो महीने में बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण रहा. कुल 6 अलग अलग स्वरूपो में बाबा महाकाल ने 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग में जोरदार बारिश के बीच लाखों लाख भक्तों को दर्शन दिए. श्रद्धालु जय श्री महाकाल, बम बम भोले के जयकारे लगाते बाबा के दर्शन को आतुर दिखाई दिए. पूरी अवंतिका नगरी भगवन के जयकारों से गूंज उठी.

हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भगवान पर 500 किलो गुलाब के फूलों की वर्षा की गई. प्रदेश की 70 भजन मंडलियां अलग-अलग क्षेत्र के जनजातीय दलों की लोक नृत्य प्रस्तुति और अलग अलग भेष धारण कर पहुँचीं. भक्त आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे! नगर निगम के सफाई मित्रों के साथ शहर के किन्नरों ने सवारी के निकलते ही झाड़ू लगाकर स्वच्छता का खास संदेश दिया.

Baba Mahakal royal procession
6 स्वरूप में निकले महाकाल (ETV Bharat)

सीएम मोहन और सिंधिया ने किया पूजन...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदिर के सभा मंडप में तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के सामने भगवान महाकाल का पूजन किया. दोनों नेताओं ने डमरू और मंजीरे भी बजाए, भक्तों के साथ खूब आनंद लिया. सीएम मोहन ने कहा "मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करने आया हूं. आज राजसी सवारी में विमान से हुई पुष्पांजलि हम सबने देखी. बाबा महाकाल का प्रांगण जैसे स्वर्ग लोक का दृश्य हो. बाबा से कामना की है सब पर कृपा हो, आनंद और वैभव कि वृद्धि हो."

Baba Mahakal royal procession
6 स्वरूप में निकले महाकाल (ETV Bharat)

कैसा रहा सवारी का क्रम?

दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का पूजन अर्चन हुआ. पूजन शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. सवारी शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से निकली. कहारों ने पालकी को उठाया. सवारी में पालकी के आगे शंख नाद, प्रचार वाहन, तोपची, रजत ध्वज बाबा के निकलने का संदेश देते हुए निकले. मंदिर के मुख्य द्वार पर सवारी के पहुँचते ही हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई.

Baba Mahakal royal procession
मुख्यमंत्री ने डमरू और मंजीरे भी बजाएं (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)

घुड़सवार, पुलिस बैंड, नगर सेना के सलामी गार्ड की टुकड़ी विशेष सशस्त्र बल ने भगवान को सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) दी. साथ ही सवारी के आगे आगे चंद मिनटों में रंगोली बनाते कलाकार, झांझ- मंजीरे, डमरू बजाते, नाचते गाते भक्त, स्काउट/ गाइड सदस्य, प्रदेश की 70 भजन मंडलियां, लोक नृत्य कलाकार, साधू-संत और जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)

क्षिप्रा नदी पर जल से हुआ भगवान का अभिषेक पूजन...
बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण करती हुई क्षिप्रा नदी के श्री रामघाट पर पहुंची जहां क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक हुआ. आरती पूजन घाट पर हुआ. यहां पर भी बाबा पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से फूलों की वर्षा हुई. क्षिप्रा के श्री राम घाट पर भी पुलिस जवानों ने बाबा को सलामी दी.

Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी भ्रमण (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल का राजसी एवं अंतिम नगर भ्रमण (ETV Bharat)

6 स्वरूप में निकले महाकाल!

Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल की राजसी सवारी में पहुंचे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)
Baba Mahakal royal procession
बाबा महाकाल की राजसी सवारी (ETV Bharat)
भगवान रजत पालकी में श्री चन्‍द्रमोलेश्‍वर, गजराज हाथी पर श्री मनमहेश, बैलगाड़ी में गरूड़, रथ पर शिवतांडव, नंदी रथ पर श्री उमा-महेश, ढोल रथ पर होलकर स्टेट मुखारविंद एवं सप्तधान मुखारविंद में दर्शन दिए. सवारी के दौरान पुजारी- पुरोहित सहित भगवान की सेवा में करीब 3000 पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे. ड्रोन और सीसीटीवी से संदिग्धों पर निगरानी रखी गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN MAHAKAAL ROYAL TOURMAHAKAAL ROYAL AND FINAL CITY TOURUJJAIN MAHAKALROYAL PROCESSION BABA MAHAKALBABA MAHAKAL ROYAL PROCESSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सफाईकर्मियों को मिली राहत, मंत्री संग अफसर झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे

बैंक डकैती मामले में 14 किलो सोने तक नहीं पहुंची पुलिस, आरोपी झारखंड बिहार भागे

पोते को लगी ड्रिप, 72 साल की दादी बनीं ड्रिप स्टैंड, सतना में स्वास्थ्य सेवाओं का काला सच

हत्याकांड से सुलगा मैहर, उग्र भीड़ ने आरोपी के घर को बनाया आग का गोला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.