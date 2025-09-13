ETV Bharat / state

गयाजी में आज बाबा बागेश्वर का आगमन, जानें त्रिपिंडी श्राद्ध, और एकादश भागवत का पूरा शेड्यूल

बागेश्वर बाबा तीसरी बार गया धाम पहुंच रहे हैं. वो बोधगया में प्रवास, पितृ तर्पण, पिंडदान, भागवत करेंगे. यहां जानें पूरा शेड्यूल.

BABA BAGESHWAR IN GAYAJI
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV Bharat)
गया: पितृपक्ष मेला के दौरान बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा एक बार फिर गयाजी पहुंच रहे हैं. गया में यह उनका तीसरा दौरा है, जो 2023 और 2024 के बाद 2025 में हो रहा है. विशेष विमान से करीब दोपहर 3 बजे वे गया एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद बोधगया के एक होटल में प्रवास करेंगे. उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त भी आ रहे हैं, जो उनके सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे.

बोधगया में प्रवास और धार्मिक कार्यक्रम का शेड्यूल: बागेश्वर बाबा का मुख्य प्रवास बोधगया के होटल में होगा, जहां से वे पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान एवं एकादश भागवत का आयोजन करेंगे. आज से अगले कई दिनों तक उनका ठहराव रहेगा, और इस दौरान भक्तों का व्यापक समागम होगा. बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम पितृपक्ष की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे.

BABA BAGESHWAR IN GAYAJI
त्रिपिंडी श्राद्ध, और एकादश भागवत का कार्यक्रम (ETV Bharat)

गया के पवित्र स्थलों पर दर्शन की संभावना: कार्यक्रम के बीच बागेश्वर बाबा एक निश्चित समय निकालकर गया के विष्णुपद मंदिर और फल्गु पिंडवेदी पर पहुंच सकते हैं. उनके भक्त भी इन स्थलों पर पिंडदान के लिए आ सकते हैं. यह यात्रा पितृकर्म की परंपरा को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी, और स्थानीय पंडितों ने उनका स्वागत करने की तैयारी की है.

कार्यक्रम में अंतिम क्षणों में बदलाव: मूल रूप से 10 सितंबर को उनका आगमन निर्धारित था, लेकिन कार्यक्रम में फेरबदल के कारण यह तारीख 13 सितंबर कर दी गई. बागेश्वर बाबा के करीबियों ने गयापाल पंडा गजाधर लाल कटेरियार से संपर्क साधा था, जिन्हें पहले 10 से 16 सितंबर तक प्रवास की जानकारी दी गई थी. कटेरियार ने पुष्टि की कि अब 13 सितंबर को उनका आगमन होगा, और वे उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करेंगे.

BABA BAGESHWAR IN GAYAJI
गयाजी में आज बाबा बागेश्वर का आगमन (ETV Bharat)

पूर्वजों की परंपरा का प्रमाण: गजाधर लाल कटेरियार ने बताया कि बागेश्वर बाबा के पूर्वज भी गया धाम आ चुके हैं. उनके दादा भगवान दास गर्ग उर्फ सेतु लाल गर्ग फसली संवत 1398 (अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1988) में पितरों का पिंडदान करने यहां पहुंचे थे. इसका प्रमाण उनके बही-खाते में दर्ज है. कटेरियार स्वयं बाबा के पैतृक गांव छतरपुर के तीर्थ पुरोहित हैं, और पूर्वजों का पिंडदान उनके यहां ही होता रहा है.

पितृपक्ष में बढ़ेगा धार्मिक उल्लास: गजाधर लाल कटेरियार ने बताया कि बागेश्वर बाबा के आगमन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है. इस यात्रा से पितृपक्ष मेला का उल्लास और बढ़ेगा. बागेश्वर बाबा के भक्त बोधगया प्रवास के दौरान पिंडदान के लिए गया पहुंचेंगे, हालांकि सटीक संख्या की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. यह आयोजन धार्मिक परंपराओं को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा.

BABA BAGESHWAR IN GAYAJI
बागेश्वर बाबा का लगेगा दरबार (ETV Bharat)

"सिद्ध पुरुषों के आने पर ऐसा उत्साह स्वाभाविक है, क्योंकि लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ते हैं. उनकी वाणी न केवल देश बल्कि विदेशों तक पहुंची हुई है, जो भारत के सुनहरे भविष्य का संकेत दे रही है. आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर और सशक्त होगा."-गजाधर लाल कटेरियार, अध्यक्ष, पंडा समाज

