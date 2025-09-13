ETV Bharat / state

गयाजी में आज बाबा बागेश्वर का आगमन, जानें त्रिपिंडी श्राद्ध, और एकादश भागवत का पूरा शेड्यूल

गया: पितृपक्ष मेला के दौरान बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा एक बार फिर गयाजी पहुंच रहे हैं. गया में यह उनका तीसरा दौरा है, जो 2023 और 2024 के बाद 2025 में हो रहा है. विशेष विमान से करीब दोपहर 3 बजे वे गया एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद बोधगया के एक होटल में प्रवास करेंगे. उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त भी आ रहे हैं, जो उनके सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे.

बोधगया में प्रवास और धार्मिक कार्यक्रम का शेड्यूल: बागेश्वर बाबा का मुख्य प्रवास बोधगया के होटल में होगा, जहां से वे पितृ तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान एवं एकादश भागवत का आयोजन करेंगे. आज से अगले कई दिनों तक उनका ठहराव रहेगा, और इस दौरान भक्तों का व्यापक समागम होगा. बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम पितृपक्ष की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे.

त्रिपिंडी श्राद्ध, और एकादश भागवत का कार्यक्रम (ETV Bharat)

गया के पवित्र स्थलों पर दर्शन की संभावना: कार्यक्रम के बीच बागेश्वर बाबा एक निश्चित समय निकालकर गया के विष्णुपद मंदिर और फल्गु पिंडवेदी पर पहुंच सकते हैं. उनके भक्त भी इन स्थलों पर पिंडदान के लिए आ सकते हैं. यह यात्रा पितृकर्म की परंपरा को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी, और स्थानीय पंडितों ने उनका स्वागत करने की तैयारी की है.

कार्यक्रम में अंतिम क्षणों में बदलाव: मूल रूप से 10 सितंबर को उनका आगमन निर्धारित था, लेकिन कार्यक्रम में फेरबदल के कारण यह तारीख 13 सितंबर कर दी गई. बागेश्वर बाबा के करीबियों ने गयापाल पंडा गजाधर लाल कटेरियार से संपर्क साधा था, जिन्हें पहले 10 से 16 सितंबर तक प्रवास की जानकारी दी गई थी. कटेरियार ने पुष्टि की कि अब 13 सितंबर को उनका आगमन होगा, और वे उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करेंगे.