पहलगाम हमले पर भड़के बाबा बागेश्वर, बोले- आतंकियों ने ये नहीं पूछा कि तुम OBC हो, SC या ST - BABA BAGESHWAR ON PAHALGAM ATTACK

छतरपुर : पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद पूरे देश मे आक्रोश है. कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले जल रहे हैं, तो कहीं आतंक के आकाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है. वहीं देश के जाने माने कथा वाचक बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. पहलगाम हमले पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं. अब ईंट का जबाब पत्थर से देने का समय आ गया है. 'आतंकियों ने ये नहीं पूछा कि तुम ओबीसी हो, एससी, एसटी या सवर्ण'

