न्यूजीलैंड में बाबा बागेश्वर के दीवाने हुए भक्त, धीरेन्द्र शास्त्री का महिलाओं ने किया अनोखा स्वागत - BABA BAGESHWAR IN NEW ZEALAND

न्यूजीलैंड में बाबा बागेश्वर के दीवाने हुए भक्त ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 19, 2025 at 9:31 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 9:54 AM IST 2 Min Read

छतरपुर : देश के जाने माने कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं का रसपान इन दिनों न्यूजीलैंड के लोग कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद फिजी में तीन दिनों की हनुमंत कथा के बाबा बागेश्वर न्यूजीलैंड पहुंचे तो एयरपोर्ट पर भक्त भाव विभोर हो गए. एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय समुदाय के विदेशी नागरिकों ने अपने-अपने अंदाज में बाबा का स्वागत किया, जिसे देख कर बाबा हैरान रह गए. बाबा का स्वागत और उन्हें नमन करतीं न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाए की महिलाएं (Etv Bharat) न्यूजीलैंड से पहले फिजी में कथा की, महाभारत काल के नाग मंदिर पहुंचे

