बिहार में फिर सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, अनिरुद्धाचार्य भी करेंगे कथावाचन

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजने वाला है. बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहली बार मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के अनुसार पंडित धीरेंद्र शास्त्री 20 मई 2025 को जिले के पताही फोरलेन स्थित स्कूल के बगल वाले मैदान में दिव्य दरबार लगाएंगे. मुजफ्फरपुर आएंगे बाबा बागेश्वर: बाबा के दिव्य दरबार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. बाबा बागेश्वर 21 मई तक मुजफ्फरपुर में रहेंगे. वहीं, 19 से 28 मई तक पताही के राधानगर चौसिमा में विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. इस महायज्ञ में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य 23 से 27 मई तक कथा वाचन करेंगे. अमित कुमार, एसडीओ पूर्वी (ETV Bharat) चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर: बाबा बागेश्वर 20 मई को नई दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से दरभंगा एयरपोर्ट आएंगे. वहां से सड़क मार्ग होते हुए पताही कथा स्थल पर आएंगे. बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वहीं के रहने वाले हैं.

